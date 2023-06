"Ascultaţi autorităţile şi părăsiţi-vă temporar locuinţele pentru a păstra ceea ce aveţi mai de preţ, viaţa voastră şi a celor dragi vouă", a transmis Viaceslav Gladkov pe contul său de Telegram.



Oficialul a explicat că apelul său vizează nu doar locuitorii din districtul Şebekino, care a fost cel mai afectat de atacuri în ultimele zile, ci pentru toate districtele aflate sub bombardament.



El a spus că în timpul nopţii au continuat atacurile artileriei ucrainene asupra districtului Şebekino şi, de asemenea, asupra districtului Volokonovski, unde s-au înregistrat multe pagube, dar nu au existat victime, potrivit datelor preliminare.



Guvernatorul a indicat că peste 4.000 de persoane au fost relocate şi se află în adăposturi temporare, în principal în şcoli şi cămine universitare, în această regiune, care se învecinează cu Ucraina în sud şi vest.



Potrivit lui Gladkov, două femei au fost ucise sâmbătă, iar cinci civili au murit vineri sub focul inamicului de dincolo de graniţă. În plus, incursiunile grupurilor paramilitare ruse care susțin cauza Ucrainei au forţat armata şi Garda Naţională rusă să întărească securitatea în zonă.