Școală evreiască a fost evacuată și este inspectată de echipe de geniști. „Toți elevii și personalul școlii sunt acum în siguranță într-un loc protejat”, a comunicat Comunitatea Evreiască din Roma, potrivit RAI Radio 1.

Alarma a fost declanșată în urma unui apel anonim. Oamenii legii verifică întreaga zonă, însă nu există dovezi care să sugereze un pericol iminent.

Incidentul de la Roma completează valul de alerte și atacuri care au legătură cu cercurile islamiste, ca urmare a situației din Israel și Fâșia Gaza.

🔵 #Roma Un allarme #bomba è scattato al #Ghetto ebraico. La scuola della comunità è stata evacuata a scopo precauzionale e gli studenti sono stati spostati in un luogo sicuro. Sono in corso le verifiche delle forze di polizia per capire se si tratti di un falso allarme pic.twitter.com/KSP5UPG8OT