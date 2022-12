Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți o nouă livrare de generatoare de energie electrică către Ucraina, înființarea unui hub de sănătate și energie rescEU în Polonia, deschis oricărui donator din țări terțe și donarea de becuri economice către această țară care se confruntă cu temperaturi sub pragul de îngheț și cu atacuri rusești care au lăsat milioane de oameni fără acces la electricitate, încălzire și apă.

Noul hub energetic rescEU înființat în Polonia va ajuta la transportul și depozitarea donațiilor de la terți și în livrarea acestora în Ucraina.

”Spiritul ucrainean rămâne nezdruncinat și neclintit. Trebuie să-i ajutăm pe ucraineni să treacă iarna și atât timp cât va fi necesar. Aceasta este ceea ce ne aduce astăzi la Paris. Europa oferă mai mult sprijin Ucrainei pe măsură ce temperaturile scad. Furnizăm 800 de generatoare de energie, de exemplu, și, în curând, până la 30 de milioane de becuri LED, care pot contribui la economisire prețioasă a energiei. În plus, creăm un nou centru al UE în Polonia pentru a furniza asistență în domeniul energiei și al sănătății în Ucraina. Acesta va fi funcțional începând de săptămâna viitoare – și va fi deschis oricărui donator dintr-o țară terță”, a anuțat Ursula von der Leyen, prezentă la conferinața de la Paris pentru sprijinul acordat poporului ucrainean. La Paris sunt prezenți peste 50 de delegații din întreaga lume, printre care și România.

The Ukrainian spirit remains unbroken. Unyielding.



We will help the Ukrainian people as long as necessary.



We have already mobilised 800 generators.



Now Europe is providing more support to help Ukraine get through the winter ↓ https://t.co/esORtx6EIN