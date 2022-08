Reprezentanţii familiei au precizat că, deşi Heche este legal decedată, conform legislaţiei din California, inima sa încă bate, pentru că nu a fost deconectată de la aparate, astfel încât Fundaţia OneLegacy să aibă timp să găsească oameni care au nevoie de organele ei pentru a supravieţui.

Astăzi am pierdut o lumină strălucitoare, un suflet bun şi vesel, o mamă iubitoare şi o prietenă loială”, au precizat familia şi prietenii actriţei, într-un comunicat. „Anne ne va lipsi, însă ea există în continuare prin frumoşii ei fii, prin tot ce a făcut în carieră şi prin activismul său. Curajul său de a susţine mereu adevărul, de a-şi spune mesajul de dragoste şi acceptare va avea un impact care va dăinui”, se menţionează în comunicat.

Vestea decesului lui Heche vine la o săptămână după ce actriţa a intrat cu maşina într-o casă din Mar Vista, Los Angeles. Casa a suferit distrugeri, iar actriţa a ajuns la spital în stare critică. De atunci, ea nu şi-a revenit deloc şi a fost în comă.

Heche era un veterană a televiziunii şi filmului care a devenit cunoscută la sfârşitul anilor 1990 ca parteneră a lui Ellen DeGeneres. După ce relaţia s-a încheiat, Heche a spus că atât mediatizarea, cât şi notorietatea care au venit după au fost în detrimentul carierei ei.

Ea a jucat în „Donnie Brasco (1997) şi „I Know What You Did Last Summer” (1997), „Six Days Seven Nights” (1998). Serialele TV în care a apărut: „Ally McBeal”, „Everwood”, „Men in Trees” şi „The Michael J. Fox Show”, „Gracie's Choice” şi „Vanished”. A primit un trofeu Daytime Emmy pentru rolul din „Another World”.