Incendiul a izbucnit după ce un autobuz a intrat în coliziune cu un camion, către ora locală 13.50 (6.50, ora României), în Tunelul Rutier Gwacheon, declară AFP un reprezentant al pompierilor din oraş.

At least 6 people reported to have died in expressway tunnel fire in Gwacheon, South Korea.



Initial findings showed the fire started after a bus and a truck collided. It quickly spread to the tunnel, causing massive clouds of smoke.

Imagini de la faţa locului, difuzate de presa sud-coreeană, surprind flăcări uriaşe şi coloane de fum ieşind din tunel, în timp ce sute de pompieri luptă să controleze sinistrul.

#SouthKorea 🇰🇷 - 🔥A tunnel along the freeway caught fire. At least six people were killed and 29 others injured, 3 of them seriously, in a tunnel #fire along a highway in #Gwacheon, south of #Seoul,fire authorities said.(29.12.2022)



Tunelul suspendat - conceput să protejeze clădirile din jur de zgomotul circulaţiei rutiere, a fost înghiţit rapid de flăcări, însă pompierii au reuşit să-l controleze, anunţă acest oficial.

„Efectuăm căutări în interiorul tunelului, în cazul în care există alte victim. Aproximativ 20 de persoane primesc îngrijiri după ce au inhalat fum”, declară el.

🎥A large-scale fire broke out on a highway in Gwacheon, Gyeonggi-do, South Korea. 6 killed, 29 injured.

https://t.co/ufrsZr7hLO — KpopCeleb (@kpopceleb) December 29, 2022

Ministrul sud-coreean de Interne Lee Sang-min a îndemnat la ”desfăşurarea unui maximum de resurse” în vederea salvării de vieţi, potrivit agenţiei de presă Yonhap.