Un avion s-a prăbuşit peste un camion, în timp ce decola din Peru.

Doi pompieri au murit după ce un avion s-a prăbuşit peste un camion de pompieri în timp ce decola de pe cel mai aglomerat aeroport din Peru. Un alt pompier, în vârstă de 31 de ani se află în stare critică, potrivit unui director executiv al agenţiei spitaliceşti EsSalud.

În același timp, niciun pasager al aeronavei nu a decedat.



Ministerul peruan al Sănătăţii a adăugat că 20 de pasageri sunt trataţi pentru răni, două dintre ele sunt considerate a fi grave.

Avionul Latam Airlines s-a ciocnit cu camionul cu puţin înainte de ora 15:30 (20:30 GMT), vineri, pe Aeroportul Internaţional Jorge Chávez din capitala Lima.

Un videoclip postat pe reţelele de socializare arată cum avionul se prăbuşeşte pe pistă, luând foc şi fumegând în timp ce se opreşte la sol.

Latest reports say that the airport vehicle was an emergency service fire truck attending to a different incident on the airport. pic.twitter.com/x8tePtouEL

Rămâne încă neclar motivul pentru care camionul de pompieri a intrat pe pistă în timp ce avionul decola, cu destinaţia Juliaca, oraş din sudul Peru.

În timpul unei conferinţe de presă, directorul general al Latam, Manuel Van Oordt, a declarat că zborul a fost autorizat să decoleze, potrivit BBC.



„Nu ştim de ce [camionul de pompieri] era acolo. Nu le-am cerut serviciile", a spus acesta.

Potrivit ultimelor informații, vehiculul aeroportului ar fi fost o mașină de pompieri a serviciului de urgență care intervenea la un alt incident pe aeroport.

🚨 | LATAM Flight 2213, an Airbus A320neo has collided with a fire truck at high speed on takeoff in Lima, Peru. No fatalities have been reported on the plane but sadly, two firefighters have passed away as a result. pic.twitter.com/2rLOwgPx8B