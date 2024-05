În videoclipul încărcat pe rețelele de socializare se poate observa cum angajatul se afla în dreptul ușii avionului și vorbea cu personalul de la bord, timp în care echipa de la sol a mutat scara.

Neștiind că a fost mutată, bărbatul a pășit în gol și a căzut pe pistă.

Din cauza loviturii, victima s-a ales cu mai multe fracturi, însă viața nu îi este pusă în pericol.

Accidentul de muncă a avut loc pentru au fost încălcată regula de siguranță: cea care nu permite mutarea scării, dacă ușa avionului este deschisă.

An airport ground worker fell from an airplane when the stepladder used for boarding was unexpectedly removed by his colleagues during preparations for take-off in Jakarta, Indonesia, on May 14.



The employee sustained non-life-threatening injuries, according to local news. pic.twitter.com/bPMlvDrC83