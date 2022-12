O parte din casa din districtul Jodhpur s-a prăbuşit din cauza impactului exploziei, care a avut loc joi după-amiază, în timp ce invitaţii se strânseseră pentru masa de prânz, a declarat poliţistul Anil Kayal.

Potrivit cercetărilor preliminare ale poliţiei, butelia de gaz se afla într-o cameră de depozitare. Aceasta s-a scurs, a luat foc şi a explodat.

Four persons were killed and 60 wedding guests, including women and children, sustained injuries in a gas cylinder explosion that took place in the Bhungra village of Rajasthan's Jodhpur on Thursday. #Jodhpur #Rajasthan #CylinderExplosion #India #Gas #RajasthanUpdates pic.twitter.com/cz8OIlBUMl