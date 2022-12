La începutul serii de duminică, poliţiştii au răspuns la apeluri care anunţau focuri de armă şi, "odată ajunşi la faţa locului, ofiţerii au fost confruntaţi cu o scenă teribilă, cu mai multe persoane deja decedate", a explicat Jim MacSween, potrivit media canadiene, relatează Agrerpres, care citează AFP.

Din informațiile existente, suspectul ar fi acţionat singur.

În ceea ce priveşte victimele, ele ar fi fost găsite în diferite apartamente ale imobilului, care se află în Vaughan, un oraş situat la circa 30 de kilometri la nord de Toronto (Ontario).



Locuitorii imobilului au fost evacuaţi imediat, locul fiind împânzit, duminică seara, de zeci de ambulanţe şi poliţişti, conform media canadiene.

I’m on scene on Jane Street at a shooting in Vaughan north of Toronto. Shooter dead. Unconfirmed reports of multiple shooting victims in upscale condo. Police to update shortly. pic.twitter.com/WHsF0lksvP