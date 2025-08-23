"Grandioasa manifestație dedicată zilei de 23 August s-a desfășurat pe esplanada din fața edificiului Muzeului Național de Istorie — construcție nouă, monumentală, care îmbogățește în mod semnificativ zestrea edilitară a Capitalei. Pe fațada impunătoarei clădiri se afla portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de stemele țării și partidului, de drapele tricolore și roșii", anunța cotidianul România Liberă din 25 august 1989.

sursă: Ziare Arcanum

După cum se observă în fotografiile epocii, Nicolae și Elena Ceaușescu au salutat coloanele de manifestanți din amplul balcon al noului edificiu, realizat după planurile cunoscutului arhitect Tiberiu Ricci, fost arhitect-șef al Bucureștiului și unul dintre principalii autori ai altor proiecte majore, precum Sala Palatului.

„Denumită impropriu Casa Radio, fără vreo legătură cu instituția aflată în apropiere, clădirea a fost vândută (după 1990 – n.r.) unui investitor care a propus construirea unui centru comercial de tip mall. Probabil că ridicarea în apropiere a unui alt astfel de centru comercial a dus la abandonarea proiectului, deși începuseră lucrările și clădirea a fost secționată în două”, a explicat istoricul și muzeograful Cezar Buiumaci.

.

După căderea regimului comunist, 23 August și-a pierdut atât statului de zi națională, fiind înlocuită de 1 Decembrie, cât și importanța. În prezent, ziua de 23 August este marcată ca Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, conform Legii nr. 198/2011.