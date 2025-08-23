Ultima defilare de 23 August. Blestemul cuplului Ceaușescu a lovit și edificiul de la balconul căruia cei doi au urmărit ceremonia – FOTO

Nicolae și Elena Ceaușescu la tribuna Muzeul Național de Istorie a României
În perioada regimului comunist, 23 August era sărbătorită cu fast, fiind Ziua Națională a României. Evenimentele organizate cu acest prilej au căpătat amploare odată cu venirea la putere a lui Nicolae Ceaușescu, devenind, de fapt, o formă de disimulare a cultului personalității. Ultima astfel de manifestație, din vara anului 1989, s-a desfășurat în fața clădirii încă nefinisată a noului Muzeu Național de Istorie, cunoscută popular drept „Casa Radio”. Ironia istoriei face ca și destinul clădirii să fi luat o turnură nefericită, odată cu prăbușirea regimului.

"Grandioasa manifestație dedicată zilei de 23 August s-a desfășurat pe esplanada din fața edificiului Muzeului Național de Istorie — construcție nouă, monumentală, care îmbogățește în mod semnificativ zestrea edilitară a Capitalei. Pe fațada impunătoarei clădiri se afla portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de stemele țării și partidului, de drapele tricolore și roșii", anunța cotidianul România Liberă din 25 august 1989.

Imagine

sursă: Ziare Arcanum

După cum se observă în fotografiile epocii, Nicolae și Elena Ceaușescu au salutat coloanele de manifestanți din amplul balcon al noului edificiu, realizat după planurile cunoscutului arhitect Tiberiu Ricci, fost arhitect-șef al Bucureștiului și unul dintre principalii autori ai altor proiecte majore, precum Sala Palatului.

„Denumită impropriu Casa Radio, fără vreo legătură cu instituția aflată în apropiere, clădirea a fost vândută (după 1990 – n.r.) unui investitor care a propus construirea unui centru comercial de tip mall. Probabil că ridicarea în apropiere a unui alt astfel de centru comercial a dus la abandonarea proiectului, deși începuseră lucrările și clădirea a fost secționată în două”, a explicat istoricul și muzeograful Cezar Buiumaci.

.
 
După căderea regimului comunist, 23 August și-a pierdut atât statului de zi națională, fiind înlocuită de 1 Decembrie, cât și importanța. În prezent, ziua de 23 August este marcată ca Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, conform Legii nr. 198/2011.