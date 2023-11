Andreia Bodea, directoarea Colegiului "Caragiale", a afirmat într-un interviu pentru TVR 2 că situațiile în care părintele nu le permite profesorilor “să își facă treaba” merg de la contestațiile nefondate privind notele până la apărarea elevului chiar și când se dovedește că are probleme la școală, inclusiv consumul de droguri.



“Unii nu mai înțeleg pentru ce trebuie să înveți, pentru că văd și ei, așa cum vedem și noi, nenumărate exemple de oameni tineri sau mai puțini tineri, care, din punctul lor de vedere sunt oameni de succes, ceea ce se consideră a fi de succes în anul de grație 2023, și nu numai la noi, ci în întreaga lume. Oameni care au ajuns la acest succes și financiar și pe alte planuri, fără prea multă carte, fără prea multe cunoștințe, fără prea multe competențe. Și atunci, acele lucruri care ni se spuneau nouă, de exemplu meseria, brățară de aur, este un discurs care e clar că se lovește de un zid, pentru că nu mai este meseria brățară de aur decât în cazuri foarte, foarte rare și cu totul excepționale" a afirmat profesoara.





ÎȚI SPUN CĂ ARE DROGURI ȘI TU MĂ AMENINȚI CU PRESA? PĂI IA-ȚI-L, ATUNCI!





Directoarea colegiului "Caragiale" a mai afirmat că același fenomen de degradare a relației cu școala s-a manifestat și în cazul multor părinți. Mulți au dezvoltat o atitudine agresivă, iar dascălii sunt tot mai des hărțuiți și intimidați.



”Eu ce să fac cu părintele ăsta? Și 9 din 10 așa sunt. Dacă te chem și-ți spun, domle l-au turnat colegii, are droguri în ghiozdan, are canabis, pe românește spus și tu mă ameninți cu presa? Păi ia-ți-l atunci.(… ) Deci, în momentul în care tu, ca părinte vii și urli, vii și zbieri, jignești profesorii neavând niciun motiv, deci neavând niciun motiv, nu saluți, te comporți uneori într-un mod inacceptabil, cum să emit eu vreo pretenție ca acel elev să se comporte cu mine altfel? El se comportă așa cum am văzut acasă", a mai afirmat Andreia Bodea, directoarea Colegiului "Caragiale", într-un interviu.