Conform proiectului de ordin privind structura anului școlar, cursurile se vor desfășura până pe 19 iunie 2026, pentru majoritatea elevilor, iar anul va fi organizat în cinci module.
Structura cursurilor
Anul școlar va fi împărțit astfel:
Modul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
Modul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
Modul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (data exactă stabilită de inspectoratele școlare)
Modul 4: 16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026 (stabilit local)
Modul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026
Elevii vor participa la cursuri timp de 36 de săptămâni, cu excepția elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a/XIII-a, care au un program ajustat conform examenelor.
Vacanțele elevilor
Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025
Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
Vacanța mobilă / de schi: 9 februarie – 1 martie 2026 (datele pot varia în funcție de județ)
Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026
Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026
Inspectoratele școlare pot ajusta local datele modulelor și vacanțelor pentru a se adapta nevoilor comunității școlare.
Încheierea cursurilor
Clasa a VIII-a: 12 iunie 2026
Clasele a XII-a/XIII-a: 5 iunie 2026
Liceele tehnologice și școlile profesionale: 26 iunie 2026
Calendarul examenelor
Evaluarea Națională 2026 (clasa a VIII-a):
8–12 iunie: înscriere
22 iunie: Limba și literatura română – probă scrisă
24 iunie: Matematica – probă scrisă
26 iunie: Limba maternă – probă scrisă
2 iulie: afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor
9 iulie: afișarea rezultatelor finale
Bacalaureat 2026:
2–4 iunie: înscrierea candidaților
8–17 iunie: evaluarea competențelor lingvistice și digitale
29 iunie – 3 iulie: probele scrise
7–13 iulie: afișarea rezultatelor inițiale, soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
Calendarul este conceput pentru a asigura suficiente perioade de învățare și odihnă, iar datele exacte pot fi ajustate de inspectoratele școlare în funcție de particularitățile locale.