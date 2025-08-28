Conform proiectului de ordin privind structura anului școlar, cursurile se vor desfășura până pe 19 iunie 2026, pentru majoritatea elevilor, iar anul va fi organizat în cinci module.

Structura cursurilor

Anul școlar va fi împărțit astfel:

Modul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (data exactă stabilită de inspectoratele școlare)

Modul 4: 16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026 (stabilit local)

Modul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Elevii vor participa la cursuri timp de 36 de săptămâni, cu excepția elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a/XIII-a, care au un program ajustat conform examenelor.

Vacanțele elevilor

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța mobilă / de schi: 9 februarie – 1 martie 2026 (datele pot varia în funcție de județ)

Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Inspectoratele școlare pot ajusta local datele modulelor și vacanțelor pentru a se adapta nevoilor comunității școlare.

Încheierea cursurilor

Clasa a VIII-a: 12 iunie 2026

Clasele a XII-a/XIII-a: 5 iunie 2026

Liceele tehnologice și școlile profesionale: 26 iunie 2026

Calendarul examenelor

Evaluarea Națională 2026 (clasa a VIII-a):

8–12 iunie: înscriere

22 iunie: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie: Matematica – probă scrisă

26 iunie: Limba maternă – probă scrisă

2 iulie: afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

9 iulie: afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2026:

2–4 iunie: înscrierea candidaților

8–17 iunie: evaluarea competențelor lingvistice și digitale

29 iunie – 3 iulie: probele scrise

7–13 iulie: afișarea rezultatelor inițiale, soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

Calendarul este conceput pentru a asigura suficiente perioade de învățare și odihnă, iar datele exacte pot fi ajustate de inspectoratele școlare în funcție de particularitățile locale.