Mulți profesori riscă să își piardă locurile de muncă în perioada următoare, iar cei care rămân primesc mai multe ore de muncă și mai puțini bani. Asta își propune măsura de austeritate care vine ca răspuns la combaterea deficitului bugetar, spun guvernanții. Însă acest lucru are un impact negativ major, spun profesorii: școala nu va începe în septembrie.

"Nu se va desfășura nicio activitate care are caracter festiv, distribuirea manualelor, orice activitate didactică încetează. Iar în școlile unde au loc boicotări, recomandăm părinților să nu își trimită copiii în unitățile școlare în cauză", a declarat pentru Realitatea PLUS un sindicalist.

Mai mult decât atât, dascălii se simt dezamăgiți inclusiv de președintele Nicușor Dan care le promisese în campanie că va fi alături de ei.

"În a 15 a zi avem același mesaj pentru ministrul David, să își dea demisia și să plece. Același mesaj: să abroge măsurile din Legea 141, legea austerității pentru învățământ. Vom protesta până când ministrul David va pleca, și Ilie Bolojan cu el", a transmis un alt sindicalist.

Întrebat dacă va începe anul școlar pe data de 8 septembrie, ministrul educației nu a știut să răspundă.