În toată avalanșa de informații și declarații politice din actualitatea internă, ceva mi-a captat atenția într-un mod diferit și dureros. Mi-a întors, efectiv, stomacul pe dos… Am citit de două ori articolul în speranța că undeva se ascundea un indiciu care să îmi dea de înțeles că e ficțiune. Că e doar scenariu de film. Dar nu, nu era! Vorbesc despre așa-numiții „turiști lunetiști” din timpul asediului orașului Sarajevo. Cel mai macabru episod din istoria războiului bosniac este o oglindă tulbure aruncată asupra celei mai întunecate patologii a societății moderne: dezumanizarea ca formă de divertisment.