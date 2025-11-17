Satiră usturătoare la Culisele Statului Paralel: Cum aleargă reziștii după susținerea străinilor - VIDEO
Satiră vitriolantă la adresa candidaților sistemului, după ce Anca Alexandrescu a dezvăluit că a fost invitată la Ambasada SUA din București pentru a discuta despre planurile ei ca edil și că a refuzat. Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob și-a imaginat cum ar fi putut decurge o discuție fictivă între cei trei candidați ai coaliției și oficialii americani. Editorialul a fost prezentat de Laurențiu Botin, în deschiderea unei ediții incendiare a emisiunii „Culisele statului paralel”.