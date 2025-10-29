Anunțul vine într-un moment delicat, marcat de tensiuni crescute cu Rusia și de incursiuni repetate în spațiul aerian NATO, inclusiv în România. Mulți oficiali și analiști militari consideră decizia surprinzătoare și potențial riscantă pentru descurajarea agresiunii ruse în regiunea Mării Negre, mai afirmă jurnalista.
"Deși Washingtonul asigură că reducerea nu va afecta semnificativ operațiunile regionale, experți NATO avertizează că Moscova ar putea interpreta mișcarea ca un semn de slăbire a prezenței americane. Colonelul (r) Richard Williams, fost oficial NATO, a declarat că nu există „niciun motiv tactic evident” pentru această retragere.
În contrast, Polonia a primit garanții ferme din partea președintelui Trump că nu vor exista reduceri de trupe americane pe teritoriul său, ceea ce oferă Varșoviei o oarecare siguranță, dar amplifică sentimentul de incertitudine în România."