Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, că la Spitalul Judeţean Buzău, există 10 medici chirurgi şi că în mod normal fiecăruia dintre ei i-ar fi revenit trei gărzi pe lună, subliniind că nu ştie de ce doctorița Ştefania Szabo, care a fost găsită moartă în camera de gardă, era nevoită să facă şapte gărzi într-o lună.