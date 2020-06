Laurențiu Botin: Asaltul idioților. Haterii s-au activat

Odată cu difuzarea primei părți a înregistrării, s-au trezit mulți care au măturat pe jos cu noi, doar pentru că așa știu ei mai bine să-și ascundă frustrările și impotența. Valuri de hateri le-au cântat isonul asumaților, acești asimptomatici de inteligență, într-un cor de sclavi gâfâind de dorința de a mai împroșca nițel cu materia fecală cu care trăiesc zi de zi.

Nu mică mi-a fost mirarea când am văzut că demersul jurnalistic special a fost considerat de unii o osana adusă lui Dragnea. Măi creiere mici, Anca Alexandrescu a făcut un lucru asumat 100%, știa foarte bine că haterii o vor sfâșia, și totuși a fost mai bărbată ca mulți dintre ei, scârța scârța în on-line. Da măi, voi aia care îi curățați scamele imaginare de pe sacou să vă mai dea ceva cașcaval. Ați uitat? Interviul cu Dragnea are multe surprize pentru PSD, dar și pentru cei care au crezut că Daddy nu va spune din casă.

Evident că principala acuză este că Anca a a lucrat cu el, dar mă întreb dacă Dragnea ar fi dat interviu altcuiva. Episoadele ce vor fi difuzate vor zgâria urechea fină a multora. Sigur, valul de ură va continua, însă, personal, puțin îmi pasă. Cine vrea să vadă, să bage la cap, aflați că vor urma lucruri care vor scoate la iveală un sistem găunos și oameni care acum încearcă să-și bage capul în nisip.

Postura mea de moderator este una ingrată, pe de o parte sunt bucuros că am ocazia de conduce discuțiile pe marginea interviului, pe de altă parte am tendința de a mă amesteca cu păreri personale. Nu am să o fac, bucuros preiau o parte din valul de ură, știu însă că jurnalistic facem ce trebuie. Iar ăia care varsă dejecții ne confirmă acest lucru. Pentru că, deștepților, cheia e să stârnim controverse, discuții, reacții. Știți, toți se uită la fotbal, mulți cred că sunt antrenori sau jucători. Că uite așa vă pricepeți la toate.

Așadar, câinii latră, noi ne facem treaba. Rog, hateri, nu vă mușcați limba, s-ar putea să vă otrăviți. Cât despre cei care îl pupau în dorsal pe Daddy când era mare și tare, ștergeți-vă buzele, au rămas urme.