Avertisment direct către aliații din Europa

„Am făcut un scurt rezumat al mesajelor principale transmise de Donald Trump azi-noapte în Miami.

În primul rând, legat de Iran, acesta a spus că victoria militară și negocierile sunt o prioritate pentru el, pentru că el a prezentat o imagine de triumf total. Iran este decimat, iar operațiunea militară americană numită Operation Epic Fury a produs rezultate fără precedent, iar Teheranul ar fi acum în postura de a cere negocieri.

A spus explicit că mai are 3554 de ținte rămase și că vor fi eliminate destul de repede. Iar gluma cu strâmtoarea Trump, în loc de strâmtoarea Ormuz, a fost intenționată, nu a fost un lapsus, conform criticilor și chiar propriile sale cuvinte: nu există accidente cu mine.

Despre aliați a transmis un avertisment direct, Trump a semnalat că aliații care nu au participat la operațiunea militară alături de Statele Unite ale Americii vor plăti un preț politic și probabil economic.

Mesajul este clar îndreptat spre Europa și NATO. Despre Cuba, acesta a menționat Cuba ca următorul pe listă, urmată de faptul că acesta a spus prefăceți-vă că nu am spus asta, poate fi o glumă, dar într-un context în care Trump a demonstrat că nu prea face accidente, declarația Cuba este următoarea pe lista mea.

Merită totuși urmărită. Cea mai importantă declarație, din punct de vedere constituțional, a fost aceea că Trump a explicat că evită deliberat termenul război, tocmai pentru a nu fi obligat să ceară aprobarea Congresului, iar operațiunea din Iran este definită explicit ca o operațiune militară, nu război.”, a zis jurnalista - Ana Maria Păcuraru.