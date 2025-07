Secretele pe care le-a păstrat Iliescu după Revoluție și Mineriadă

Ion Iliescu se află în stare gravă și e internat la Spitalul SRI din Capitală. Fostul președinte al României a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, dar starea sa de este stabilă, transmit reprezentanții unității medicale.

„Este o ultimă zvârcolire a acestei fiare încolțite până și înainte de moarte...care a produs noi victime și pe altarul pentru eliberare națională.”, spunea Iliescu în 1989.

Ion Iliescu a scăpat, până acum, de acuzațiile care îi sunt aduse. Dosarul Revoluției a fost retrimis la Parchetul Militar, anul trecut în septembrie, după o decizie a Înaltei Curții de Casație și Justiție.

„- Cum vedeți acestă decizie de a deschide dosarul Mineriadei și al Revoluției?

- Nu știu...nicio problemă, dar pusă sub acest aspect, deci luarea la întrebări și analize de plan judiciar...a fost un moment de istorie cu plăți bune și plăți mai puțin bune, stări conflictuale. Am trecut peste. Le-am depășit. Ce rost are să dezgropăm?”, spunea Ion Iliescu în 2016.

Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus sunt acuzați de crime împotriva umanității. Procurorii afirmă că ar fi dezinformat populația prin aparițiile televizate și ar fi creat „o psihoză generalizată a terorismului”. Această stare ar fi dus la „numeroase situații de foc fratricid, trageri haotice sau ordine militare contradictorii”, după cum se mai arăta în rechizitoriu.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost trimis în judecată pentru infracțiuni împotriva umanității și în dosarul „Mineriada”. De asemenea, alți foști oficiali, Petre Roman, Gelu-Voican Voiculescu și Virgil Măgureanu, au ajuns și ei în fața instanței.

Procurorii militari susțin că în zilele de 11 şi 12 iunie 1990, „cei mai înalți factori decizionali în statul român la acel moment - Iliescu Ion, Roman Petre, Voiculescu Gelu-Voican, ajutați de alte persoane apropiate puterii sau care o sprijineau, printre care Virgil Măgureanu – directorul Serviciului Român de Informații au lansat o politică de represiune împotriva protestatarilor din Capitală. În urma căreia au fost ucise 4 persoane, 2 persoane au fost violate, s-a vătămat integritatea fizică și/sau psihică a peste 1.300 de persoane şi au fost persecutate prin lipsirea nelegală de libertate peste 1.200 de persoane.

În acest atac, spun procurorii, ar fi fost implicate, în mod nelegal, forţe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informații, precum şi peste 10.000 de mineri şi alţi muncitori din mai multe zone ale ţării.

Tergiversarea acestor dosare, chiar și la 35 de ani de la data faptelor e unul din marile eșecuri ale Justiției. O mână protectoare pare că are grijă de Ion Iliescu, chiar și pe patul de spital.