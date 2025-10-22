Mă distrez teribil, pentru că vă dați seama, primesc și eu telefoane și mi se spune: agitație mare pe la PNL, pe la USR, au început să apară sondajele. Nasol, nasol, nasol. Mesajul este foarte clar.

Dar oamenii spun asta încă de anul trecut, adică doar ei n-au înțeles. Sigur că în București încă mai este acel nucleu dur, userist, hashtagist, LGBTQ. Există un nucleu dur aici. Dar există și un procent foarte mare de cetățeni care n-au ieșit poate deloc până acum la alegeri, pentru că s-au săturat de partide, înțelegeți? Nu mai vor partide.

Sunt tot mai aproape de o decizie favorabilă în legătură cu candidatura mea la alegerile locale. Mai ales că am auzit că mâine se pregătesc să dea hotărârea de guvern și că o să aibă două săptămâni campanie electorală, vor fi alegeri pe 7 decembrie. Eu atât îi spun.

Pentru că aud că Bolojan bagă bățul prin gard și ar dori ca Ciucu să fie candidat, pentru că așa i-a promis lui Ciucu. Ciucu postează de zor pe Facebook acolo, dom\"le, mă, cu liniștit noaptea, că lași ceva în urmă. Deci voi doar vă faceți treaba.

Nu te mai chinui să-l pui pe Bujduveanu ca să-i servească lui Drulă, să fie un iepuraș ușor pentru Drulă. Nu ai cum să votezi pe altcineva decât pe mine. Eu ți-am spus, mai ales că știe toată lumea și mi-ai și zis, adică, vorba aceea. Ai fost fanul emisiunii mele, bineînțeles, până când am început să vorbesc despre tine. După ce am început să vorbesc despre tine, nu ți-a mai plăcut, dar până atunci...

De ce ai fost fanul emisiunii mele? Pentru că, practic, tu mi-ai furat tot ce am făcut eu 5 ani la emisiunea aici și ai făcut în campanie electorală, vezi, doamne, lupta cu sistemul. Numai că tu acum faci parte din sistem.

Deci tu, dacă într-adevăr ești onest și vrei România onestă și vrei București onest, trebuie să mă votezi pe mine. N-ai altă variantă. Să-ți spun de ce. Îți explic de ce. Pentru că domnul Ciucu este un traseist care a plecat de la partidul M10 al Monicăi Macovei, a candidat din partea Monicăi Macovei, s-a mutat la PNL, este băiețelul lui Mămica, Mămica de la PNL l-a băgat în față acolo.

A preluat găștile și afacerile ălora dinaintea lui de acolo. Da! Și are el ceva legături și cu ăia de pe la Prahova. Dar o să ne ocupăm pe larg de lucrul ăsta. Apoi, domnul Drulă. Cum să-l votezi pe domnul Drulă când chiar membrii partidului său l-au dat jos de la conducerea partidului pentru că au zis că nu e în stare să menegerize un partid. Păi și atunci cum să menegerize, mă, Bucureștiul? Cum să?!

Cum să-l votezi pe Drulă? Cu ce s-a remarcat el? Doar cu ranga.

A dărâmat niște spații comerciale la metrou. Altceva ce-a făcut Drulă? Se mai plimbă cu trotineta. Ce știu ei mai bine să facă useriștii? Adică nici măcar oamenii din partidul lui n-au avut încredere în el. Cum să îl pui candidat la alegerile de la București? Și Băluță. Băi, Băluță. Băluță vrea să fie și el la primărie acolo. Păi, băi, domnul Băluță, numai dacă......vede lumea fotografia aia când stăteai și îi pupai poala lui Nicușor Dan, după ce te-ai dat mare că te ceri cu Nicușor Dan. Ai făcut circ pe la pasajul unic, pe care te-ai dus să pupi poala. Ca să nu mai zic că, evident, te întreb ce-i cu băieții ăia din jurul tău care sunt plini, plini de bani și care sunt și în anturajul lui Florian Coldea. Vezi, Nicușoare, nu ai cum să votezi pe altcineva decât pe mine. Simplu. Dar despre asta o să vorbim altădată.

Acum, Bolojan, care bagă bățul prin gard. Bolojan, din punctul meu de vedere, este un infractor. Și am mai demonstrat lucrul ăsta aici. Dincolo de faptul că i s-a urcat la cap, că îi place cu puterea, el, care era modestul, care mergea cu rucsacul în spate. Astăzi cu ce credeți că se ocupă la guvern? Caută locuri de parcare la Palatul Victoria și face inspecție prin palat.

Asta îl freacă grija pe el, nu ce fac cetățenii români și cum trăiesc cetățenii români. Ăștia habar n-au cât costă produsele în piață, la magazin, cât e un litru de lapte, cum trăiesc oamenii, cât plătesc facturile în fiecare lună. Nu interesează. Păi știi ce nu-i interesează? Pentru că lui Bolojan îi plătim noi. Lui Bolojan îi plătim noi, iar el stă în Gogol de câteva luni de zile, în imobilul din Gogol, ilegal.

Se tot chinuie să dea o hotărâre de guvern și nu vrea, dar nu vrea să semneze nici contract.

Deci din banii noștri, ca să fie foarte clar. Mai mult de atâta, eu am demonstrat astăzi, pentru că le-am dat colegilor mei — am intrat în posesia documentului de la Ministerul Muncii — care arată foarte clar că atât ministrul Muncii, cât și ministrul Justiției au pus în vedere că trebuie avizul CSM-ului pentru proiectul cu pensiile speciale.

Terminați cu minciunile, că ceea ce încercați voi acum — să-i păcăliți pe oameni că tăiați pensiile speciale — este o vrăjeală. Orice lege care se va adopta va acționa pentru viitor.

Ceea ce există acum în plată, așa va rămâne. Nu mai mințiți oamenii. Așezați-vă la masă, pentru că și magistrații sunt dispuși să discute. Nu ești tu stăpân pe România, Bolojane, să zici tu „nu mă interesează legea, nu mă interesează avizele”, cum făceai tu la tine acolo, la Oradea. Aici nu merge, tati. Aici trebuie să aplici legea. Deci cum poți să ceri tu cetățenilor români să respecte legea, dacă tu însuți nu o respecți? Despre ce vorbim aici?

Băi, și acum, pornind de la comunicatul SRI-ului de ieri, stau și mă întreb astăzi cum este posibil ca statul ăsta român — despre care mi s-a spus că se luptă cu războaiele hibride, cu rușii, mamă, rău de tot — băi, n-au putut să-l găsească pe individul ăla care a apărut astăzi în presă, că și-a creat fals ofițeri SRI, care și-a creat o rețea întreagă, a făcut nenumărate acțiuni.

Era deja condamnat omul, a păcălit o grămadă de lume, a adunat în jurul lui oameni cu muniție. Unde a fost statul? Unde a fost statul? Adică statul era ocupat cu oamenii care îl susțin pe Călin Georgescu, ca să fie clar. De asta le-a scăpat printre degete, nu? Voi înțelegeți unde a ajuns statul român? Acum să vorbim despre tragedia din Rahova.

Am văzut astăzi că cetățenii sunt indignați și pe bună dreptate că din proprietar se transformă în chiriași. Așa este, nu există nicio prevedere legală în așa fel încât statul român să îi, practic, să le reconstruiască casele și să devină chiriași. Se pot da doar niște ajutoare din fondul de rezervă, care, evident, nu pot acoperi costul unei întregi case și dacă statul reconstruiește blocul respectiv, nu le poate da în proprietate. Însă,

statul român poate da o hotărâre de guvern pentru că este vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Poate da o hotărâre de guvern și să-și recupereze banii atunci când se vor fi terminat procesele.

Eu știu că ei vor să mușamalizeze și să-i scoată nevinovați pe aia de a distrigați, dar eu o să vă arăt în seara asta că au mai fost cazuri. Astăzi m-a oprit o doamnă la un magazin în Băneasa să-mi spună că și undeva în sectorul 1 s-a întâmplat cu ceva asemănător. N-a apucat să explodeze, dar sunt îngroziți și cetățenii de acolo. Au făcut reclamație la poliție. Exact aceeași situație ca și în Rahova. Au sunat peste tot. Miroasea a gaze, nu pot să stea.

Aceeași poveste. Statul, Distrigazul sunt responsabili. Se poate găsi o formulă legală în așa fel încât la finalul proceselor statul român să-și recupereze banii. Nu pot să-i transform pe oameni din proprietari în chiriași. Oamenii au muncit o viață întreagă, zeci de ani, pentru casele acelea.

Toată avuția lor. Cum să-i transformi în chiriaș? Am văzut astăzi, erau pensionari cu 3000 de lei pe lună. Păi de-abia ajung să își cumpere hrana de zi cu zi, să-și plătească dările, mai plătesc și chirie și rămân și fără proprietate. Nu există așa ceva. Trebuie să găsiți o formulă. Sigur că se va deschide o cutia a Pandorei, dar asta va face poate statul român să devină mai responsabil și să-și facă treaba instituțiile și să-i schimbe și pe Arafat și pe toți ceilalți care au știut de ce se întâmplă acolo și au lăsat să se ajungă la această tragedie.

Și bineînțeles că o să vă arăt ce nu o să vedeți nicăieri în altă parte, pentru că toate celelalte televiziuni sunt cu Ucraina în gură și cum facem să-i ajutăm mai mult pe ucraineni. Ucrainenii sunt atât de recunoscători pentru ceea ce fac românii pentru ei, pentru câți bani le dăm refugiaților și cât băgăm în armament și toate ajutoarele pe care le-am dat, încât, ce să vedeți, mai închid 16 licee de limbă română din Ucraina. În așa fel încât românii or să rămână aproape fără nimic. Nu mai au unde să învețe. Ori se duc acasă, ori vor trebui să învețe la liceile ucrainene, în limba ucraineană.

Am văzut că doamna Țoiu este preocupată de redeschiderea consulatului itinerant de la Odesa, dar nu a scos niciun cuvânt despre această chestiune. Zero! Nimic! Absolut nimic! Tăcere totală! Da, toate aceste lucruri în această seară și mai e ceva. Drulă!

Care îl văd că dimineața la prânz și seara și zice, pe mine, pe mine mă susține Nicușor. Păi bun, adică tu chiar îți dorești să te susține Nicușor? Adică dincolo de faptul că a ajuns la cel mai mic grad de încredere într-un timp record, Nicușor este un mincinos notoriu. A mințit că nu crește niciodată TVA-ul și l-a crescut, a mințit oamenii că o să le dea apă caldă și căldură imediat când vine el. Deci, să-și dorești să te susțină unul ca Nicușor? Nu știu ce să zic eu, nu cred că este bine lucrul ăsta. În platou în această seară, la Culisele Statului Paralel....