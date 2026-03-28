Gruparea a confirmat că a lansat mai multe rachete balistice către Israel.

Gruparea HOUTHI lansează atacul cu rachete balistice

„Avem o veste de ultimă oră semnificativă: Houthi intră oficial în război de partea Iranului.

Rebelii Houthi au confirmat că au lansat un atac asupra Israelului, primul de la începutul conflictului.

Gruparea susține că a lansat mai multe rachete balistice către obiective militare israeliene din sudul Cisiordaniei ocupate, iar în comunicat precizează că atacul vine ca răspuns la loviturile asupra infrastructurii civile din Liban, Iran, Irak și Palestina.

Această evoluție marchează o escaladare majoră. Armata israeliană detectase anterior lansarea unei rachete din Yemen, iar dacă informația era confirmată, ar fi marcat prima implicare directă a Yemenului în conflict.

Până vineri, liderul Houthi Abdul Malik declarase că luptătorii săi au degetul pe trăgaci și vor interveni în orice moment, dacă evoluția situației o va impune.

Intrarea Houthi în luptă ridică miza în regiune, cu potențiale consecințe directe asupra navigației în Marea Roșie și strâmtoarea Bab el-Mandab.” a transmis jurnalistul Realitatea PLUS - Ana Maria Păcuraru.