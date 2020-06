Se strânge lațul! ASF, înșelată de 5 ani de Euroins

Ancheta se extinde pe o nouă pistă, cea a "fentării" plății contribuțiilor către ASF, FPVS și FGA. Prin modalități identificate în chiar Decizia de sancționare nr.199/20.02.2020.

De altfel, chiar ultimele trei abateri dintre cele 17 constatate sunt mai mult decât relevante în acest sens.

Concluzia finală neputând fi decât cea că, practic, ASF a descoperit, în urma controlului efectuat, faptul că firma de asigurări Euroins nu și-a achitat timp de cinci ani de zile în mod corespunzător taxele legale datorate Autorității de Supraveghere Financiară, Fondului de Garantare a Asiguraților și Fondului de Protecție a Victimelor Străzii! Mai mult decât atât, societatea își recunoaște fapta și achită în final diferențele și majorările de întârziere în valoare de 601.110 lei!

Care sunt cele 3 noi nereguli constatate pe segmentul neplății sumelor datorate către ASF, FPVS și FGA:

Abaterea nr. 15 din Decizia de sancționare: ”Societatea a calculat și plătit eronat contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări generale, mai puțin activitatea de asigurări RCA.(…) Societatea nu a formulat obiecțiuni cu privire la fapta constatată”. Abaterea nr. 16: ”Societatea a calculat și plătit eronat contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări RCA, fiind încălcate de către societate prevederile art. 37, alin.1) din Norma privind Fondul de Protecție a Victimelor Străzii(…) Societatea nu a formulat obiecțiuni cu privire la fapta constatată”. Și, în fine, abaterea nr. 17: ”Societatea a calculat și plătit eronat contribuțiile datorate la Fondul de Garantare a Asiguraților (…) Societatea nu a formulat obecțiuni cu privire la fapta constatată”.

Astfel, ”toate sumele reprezentând diferențe calculate pentru taxa de funcționare și taxa RCA, împreună cu majorările și penalitățile de întârziere au fost plătite de societate în data de 02.12.2019, în suma totală de 601.110 lei, astfel : 36.639 lei- diferențe taxe de funcționare, 18.930 lei – majorări și penalități de întârziere privind taxa de funcționare, 337.913 lei – diferențe taxa RCA, 2017.628 lei – majorări și penalități de întârziere privind taxa RCA”.

Ce înseamnă toate acestea? În primul rând, înseamnă că Euroins nu achita în mod legal banii datorați nu numai păgubiților RCA, așa cum reiese și din zecile de mii de plângeri îndreptate către ASF la adresa societății, dar aplica fix același principiu și ASF-ului! Astfel că ASF a luat ”țeapă” timp de cinci ani de zile, lună de lună, de la Euroins! Și încă ar fi luat și acum, dacă nu era verificat acest aspect.

Rezervele de daună constituite de Euroins sunt bazate pe o calculaţie care nu respectă prevederile legale, în sensul în care calculaţiile nu sunt făcute folosind un sistem de evaluare specializat aşa cum legea 132/2107 obligă. De aici rezultă că sumele din materialul de control sunt în realitate cu mult mai mici decât cele descoperite în control de ASF, aceştia s-au făcut că nu văd şi au concluzinat eronat că sumele din raport sunt mai mici doar la nivel nivelul TVA-ului din acele devize întocmite ilegal de Euroins. Concluzia este clară: ASF a văzut doar că lipseşte TVA-ul din calculaţii, dar nu ce era mai important, şi anume că aceste calculaţii nu se fac conform legii într-un sistem de specialitate.

Potrivit art. 2 raportat la art. 3 și art.5 alin.(3) din ordinul ASF cu numărul 10/2009, Fondul de Garantare se constituie din următoarele surse financiare: a) Sume plătite de asiguratori cu titlul de contribuții la constituirea Fondului. Calculul sumelor datorate cu titlul de contribuție la constituirea Fondului se efectuează de către asiguratori, separat pentru asigurările generale și, respectiv, pentru asigurările de viață, pe baza evidențelor contabile lunare ale acestora, după cum urmeză: la suma totală a primelor brute încasate din activitatea de asigurare directă și din coasigurare se aplică o cotă procentuală. Odată cu transmiterea raportărilor, asiguratorii anexează în mod obligatoriu o declarație pe propria răspundere, dată sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau fals în declarații, prin care se atestă că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete. Acum, având în vedere faptul că declarația pe propria răspundere depusă de către reprezentantul legal al Euroins a fost depusă atât în numele, cât și în realizarea obiectului de activitate al acestei societăți, se pune firesc întrebarea dacă nu cumva societatea poate dobândi calitatea de subiect activ al infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în măsura în care o astfel de faptă ar fi constatată… Și sesizate organele de urmărire penală, bineînțeles.

De asemenea, potrivit national.ro, o altă ”dilemă” a procurorilor care va fi cu siguranță rezolvată provine din analiza informațiilor privind situația de fapt, existând suspiciunea posibilei săvârșiri de către Euroins, precum și de către reprezentanții acesteia a infracțiunii de înșelăciune. Din cele reținute prin Decizia ASF rezultând că s-a acționat cu scopul de a diminua baza în raport de care urmează a fi calculate contribuțiile către Fondul de Garantare pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări generale mai puțin RCA, precum și pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de RCA. Fapte comise timp de 61 de luni…Fără însă ca pentru zecile de raportări false, Consiliul ASF să sesizeze Parchetul pentru posibile infracțiuni în formă continuată de înșelăciune și fals material în înscrisuri sub semnătură privată, așa cum era obligat. Și după ce că nu a sesizat organele de cercetare penală, Consiliul ASF a aplicat societății Euroins, pentru faptele descrise mai sus, pentru fiecare faptă în parte, sancțiunea de avertisment! Mai multe explicații putând da vicepreședintele Cristian Roșu, responsabilul pentru modul în care funcționează piața de asigurări din România.