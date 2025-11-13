Diferența dintre polițele CASCO și RCA

Mulți șoferi se întreabă cum diferă asigurările CASCO și RCA. RCA-ul (Răspundere Civilă Auto) acoperă daunele produse celorlalte autovehicule sau persoane atunci când produci un accident. Este obligatoriu prin lege. CASCO, pe de altă parte, reprezintă o asigurare opțională care îți oferă despăgubiri dacă autovehiculul tău a suferit daune, fie că provine dintr-un accident, furt, vandalism sau fenomene naturale.

CASCO vine în completarea protecției RCA-ului. Astfel, indiferent dacă mașina ta este nouă sau are deja câțiva ani, poți beneficia de ajutor financiar pentru evenimente neprevăzute.

eazy CASCO Total vs. eazy CASCO Start

Polițele eazy CASCO Total și eazy CASCO Start răspund unor nevoi diferite. Le poți identifica rapid caracteristicile principale, ceea ce ajută procesul de selecție:

eazy CASCO Total

Această poliță oferă acoperire extinsă și se adresează în special proprietarilor de autovehicule noi (0-10 ani) sau valoroase, înmatriculate în România. Acoperă riscuri precum accident, furt, incendiu, vandalism sau daune provocate de intemperii (inundații, căderi de copaci). Include acoperirea de asistență rutieră, inclusiv pentru defecțiuni tehnice.

eazy CASCO Start

Această asigurare se concentrează pe acoperirea riscurilor uzuale (accidente sau lovituri în trafic cu alte autovehicule), cu planuri de despăgubire fixe și fără franșiză. Șoferii cu autovehicule mai vechi (6-20 de ani) înmatriculate în România ori cu buget limitat pot opta pentru eazy CASCO Start.

Când să alegi fiecare tip de poliță?

Alegerea potrivită depinde de mai multe criterii. Iată ce să urmărești:

Valoarea și vârsta autovehiculului: Pentru autovehicule noi sau scumpe, acoperirea completă asigură protecție eficientă.

Pentru autovehicule mai vechi sau utilizate intens, varianta Start se potrivește bugetului. Modul de utilizare: Dacă circuli frecvent sau ieși din localitate, asigurarea eazy Casco Total reduce grija unor costuri substanțiale la evenimente nefericite. Buget disponibil: Un buget limitat favorizează opțiunea Start, însă merită să cântărești ce riscuri vrei să acoperi suplimentar. Istoric de daune: Lipsa daunelor anterioare influențează valoarea primei la reînnoire și poate conduce la oferte mai bune. Nivelul de acoperire dorit: Decide dacă vrei protecție extinsă sau doar acoperire pentru cele mai frecvente riscuri.

Ce influențează costul unei polițe CASCO?

Prețul final diferă în funcție de următoarele:

Valoarea de piață a autovehiculului.

Vechimea autovehiculului.

Existența unei franșize.

Zona de utilizare (localitate, mediu urban sau rural).

Istoricul de daune (numărul daunelor în trecut).

Acoperirea selectată.

Beneficii suplimentare incluse la polițele eazy CASCO

Asigurările eazy CASCO pot include, printre altele:

Asistență rutieră - inclusă în baza poliței CASCO Total.

Acoperire în caz de daune provocate de vreme extremă (grindină, furtună, avalanșă de zăpadă) sau cauze naturale (alunecări de teren, cutremure, inundații).

Acoperiri în caz de ciocniri cu corpuri mobile/imobile.

Exemple pentru alegerea poliței potrivite

Proprietari de autovehicule noi (0 - 10 ani): eazy CASCO Total oferă protecție completă pentru cele mai complexe situații.

Proprietari de autovehicule vechi (6 - 20 ani): eazy CASCO Start gestionează eficient riscurile principale, cu un cost adaptat la valoarea reală a autovehiculului.

Modificarea situației: Dacă schimbi valoarea autovehiculului ori modul de utilizare, ajustează polița la noua realitate.

Pentru mai multe informații despre variantele disponibile, poți vedea gama completă de asigurări auto de la Eazy Asigurări.

Sfaturi pentru alegerea optimă

Urmează câțiva pași practici:

Analizează cu atenție riscurile uzuale și compară nivelul de acoperire între polițele disponibile. Citește cu atenție condițiile generale și excluderile, pentru a înțelege ce tipuri de daune sunt acoperite și care nu. O analiză comparativă te va ajuta să vezi clar diferențele în protecție, dar și în valoarea despăgubirilor oferite.

Stabilește un buget lunar pe care îl poți aloca acestei asigurări. Este important să alegi o poliță sustenabilă pe termen lung, nu doar avantajoasă pe moment. În funcție de buget, poți opta pentru o acoperire mai restrânsă, dar suficientă pentru nevoile tale, sau pentru una completă, care elimină aproape toate riscurile posibile. Cere mai multe informații de la asigurător, dacă ai neclarități sau pur și simplu vrei să afli mai multe detalii.

Un expert poate evalua riscurile specifice autovehiculului tău și îți poate recomanda polița potrivită în funcție de vârstă, frecvența utilizării și zona de circulație.

Alegerea optimă între cele două polițe depinde de echilibrul dintre nevoile tale reale, riscurile pe care ești dispus să ți le asumi și bugetul disponibil. Analizează atent toate aspectele practice și ia o decizie informată, astfel încât asigurarea aleasă să-ți ofere liniște și protecție pe termen lung.