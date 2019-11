Orban este îngrijorat de căderea leului. Ce are de gând Guvernul să facă

2019-11-22 16:06:16 Cetateanul

Pe cine mai mira ? L-ai vazut vreodata pe Johannis sa promoveze produsele facute in tara ? L-ai vazut in ultimii cinci ani macar odata sa organizeze o conferinta de presa pe tematica asta ? Pentru cine nu e clar, e prea tarziu oricum . Faptele vorbesc si daca nici nu faptele in fata nu iti dai seama ce se intimpla ...