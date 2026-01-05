Tot mai mulți români părăsesc Spania și Italia, unde scumpirile au afectat nivelul de trai și se orientează către țări cu economii mai solide.

România, cea mai mare diasporă din UE

Germania este principalul magnet: în doar un deceniu, comunitatea românească aproape s-a dublat, de la aproximativ 450.000 la peste 900.000 de persoane.

Creșteri semnificative se văd și în Ungaria, unde numărul românilor a ajuns la peste 70.000, cu un avans de aproape 30% în ultimii ani.

Pe de altă parte, aproape 220.000 de români s-au întors acasă anul trecut.

Chiar și așa, bilanțul rămâne stabil: plecările continuă să țină România pe primul loc în Uniune la capitolul diasporă.