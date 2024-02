Memorandumul a fost parafat, joi, la Roma, în prezenţa ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea, şi a ministrului pentru Intreprinderi şi Made in Italy, Adolfo Urso.



Potrivit unui comunicat de presă al Nuclearelectrica, transmis AGERPRES, reprezentanţii Ansaldo Nucleare şi-au exprimat interesul pentru formularea unei oferte pentru furnizarea de servicii de inginerie şi management de proiect, achiziţia, instalarea şi punerea în funcţiune a componentelor şi sistemelor, în principal pentru partea clasică a centralei, necesare pentru finalizarea şi punerea în funcţiune atât a proiectului Unităţii 1, cât şi a Unităţilor 3 şi 4. În acelaşi timp, au confirmat interesul de a depune o ofertă privind furnizarea serviciilor menţionate.



Totodată, cei de la SACE vor să finanţeze cele două proiecte ale SN Nuclearelectrica S.A. cu până la două miliarde de euro, în conformitate cu procedurile companiei, condiţiile negociate de părţi şi aprobările aferente autorităţilor italiene relevante.



"Retehnologizarea Unităţii 1 a Centralei nucleare de la Cernavodă şi finalizarea Unităţilor 3 şi 4 vor conduce, după 2031, la generarea a aproximativ 66% din energia curată a României, cu un impact semnificativ asupra decarbonizării prin evitarea a 15 milioane de tone de CO2 pe an. Având în vedere că energia nucleară este o sursă disponibilă 24/7, cu un factor de capacitate de peste 90%, investiţiile de extindere a capacităţii nucleare ale Nuclearelectrica vor aduce mari beneficii pe termen lung pentru securitatea energetică, fiabilitatea şi dezvoltarea socio-economică a lanţului valoric al României, de la creşterea lanţului de furnizori români până la crearea de locuri de muncă şi o nouă generaţie de specialişti în domeniul nuclear. Parteneriatul nostru cu Ansaldo Nucleare reprezintă o cooperare de lungă durată bazată pe performanţă şi profesionalism, care datează încă de la începutul punerii în funcţiune a Unităţii 1. Prin urmare, aşteptăm cu nerăbdare să continuăm acest parteneriat pentru noile unităţi. Apreciem foarte mult aderarea SACE la acest Memorandum de Înţelegere şi nivelul de încredere acordat capacităţilor de producţie de energie nucleară din România", a declarat Cosmin Ghiţă, director general al Nuclearelectrica.



Proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 se află în cea de-a doua fază de implementare, care include asigurarea resurselor financiare pentru realizarea proiectului, pregătirea executării activităţilor identificate şi definite în faza I şi obţinerea tuturor aprobărilor şi avizelor necesare pentru implementarea acestuia.



Până în prezent, pentru servicii de inginerie a fost semnat un contract în valoare de 781 de milioane de dolari canadieni cu Candu Energy şi Canadian Commercial Corporation ("CCC"), pentru furnizarea de scule şi componente pentru reactoare. La ora actuală, se află în proces de finalizare procedura aferentă Acordului-cadru pentru servicii de management de proiect şi asistenţă tehnică, necesare pentru pregătirea şi implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1 de la CNE Cernavodă.



De asemenea, proiectul Unităţilor 3 şi 4 se află în prima fază, care acoperă operaţionalizarea EnergoNuclear, compania de proiect, contractarea de servicii de asistenţă tehnică şi juridică şi contractarea de servicii de inginerie pentru actualizarea documentaţiei tehnice şi de securitate nucleară necesare pentru continuarea proiectului. EnergoNuclear a fost re-operaţionalizată în septembrie 2021, posturile critice din punct de vedere tehnic fiind ocupate, şi a fost încheiat un contract de servicii de inginerie cu Candu Energy privind reevaluarea structurilor, încorporând îmbunătăţiri de proiect din perspectiva securităţii nucleare.



Nuclearelectrica S.A. (SNN) este compania naţională de energie electrică, termică şi combustibil nuclear din România, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deţinând 82,49% din acţiuni, iar ceilalţi acţionari 17,50%, după listarea la Bursă în 2013.



Grupul Ansaldo Energia este un lider internaţional în domeniul producţiei de energie electrică şi un actor-cheie al tranziţiei energetice. Compania este controlată de CDP Equity, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Ansaldo Energia poate furniza componente (turbine cu gaz, turbine cu abur, generatoare), instalaţii la cheie şi cele mai inovatoare soluţii de servicii de asistenţă pentru piaţa de generare a energiei electrice.



SACE este agenţia de credit la export şi grupul de asigurări şi finanţare din Italia, controlat direct de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Cu un portofoliu de operaţiuni asigurate şi investiţii garantate în valoare de 164 de miliarde de euro, SACE, împreună cu toate filialele sale - SACE FCT, care operează în sectorul factoring-ului, SACE BT, specializată în credite, garanţii şi asigurări împotriva daunelor la proprietăţi, şi SACE SRV, specializată în colectarea de date şi gestionarea activelor informaţionale - deserveşte peste 40.000 de companii, în special IMM-uri, sprijinind creşterea acestora în Italia şi pe aproximativ 200 de pieţe străine.