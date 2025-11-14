Lovitură de teatru în dosarul Bogos! Judecătorii au admis solicitarea DNA și au emis mandate de arestare pentru 30 de zile pe numele a trei persoane cheie – Laura Mirela Iusein, Rareș Mihail Cristea și Mihail Aniței – implicate în dosarul rezerviștilor din serviciile secrete. Omul de afaceri Fănel Bogoș rămâne, de asemenea, în arest sub acuzații de corupție și șantaj.