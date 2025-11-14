Conform ultimului bilanț, în perioada iulie-septembrie, produsul intern brut al României scăzut cu 0,2%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Cât de aproape este țara noastră de recesiune? Ce spun experții?
Acest fenomen vine după o perioadă în care Guvernul a implementat multiple măsuri fiscale și a majorat TVA în luna august, ceea ce a redus ritmul consumului.
Comparativ, anul trecut economia înregistra o creștere de 1,4% în aceeași perioadă față de 2023.
Experții trag un semnal puternic de alarmă că, dacă PIB-ul va înregistra o scădere și în următoarele 3 luni, putem vorbi despre recesiune.