INS: „Economia României, în scădere după măsurile lui Bolojan!”

Economia în România
Economia României este în continuă scădere începând din această vară, este anunțul alarmant al Institutului Național de Statistică.

Conform ultimului bilanț, în perioada iulie-septembrie, produsul intern brut al României scăzut cu 0,2%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cât de aproape este țara noastră de recesiune? Ce spun experții?

Acest fenomen vine după o perioadă în care Guvernul a implementat multiple măsuri fiscale și a majorat TVA în luna august, ceea ce a redus ritmul consumului.

Comparativ, anul trecut economia înregistra o creștere de 1,4% în aceeași perioadă față de 2023.

Experții trag un semnal puternic de alarmă că, dacă PIB-ul va înregistra o scădere și în următoarele 3 luni, putem vorbi despre recesiune.

 

 