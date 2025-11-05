50.000 de angajați riscă să își piardă locul de muncă
octombrie 2025, peste 980 de dosare de insolvență au fost înregistrate - 34,7% față de aceeași perioadă a anului trecut
- cele mai mari creșteri ale insolvențelor s-au înregistrat în județele Maramureș (+411%), Brăila (+375%), Sibiu (+240%), Vaslui (+233%) și Ilfov (+200%)
- cele mai afectate domenii sunt agricultura, construcțiile și transporturile
Peste 20.000 de angajați, concediați de la începutul anului
Bucureşti - 1.625 persoane
Arad - 779 persoane
Sibiu - 425 persoane
Prahova - 414 persoane
Timiş - 414 persoane
Braşov - 370 persoane