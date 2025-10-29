Potrivit publicațiilor New York Post și Business Insider, compania a început să concedieze marți dimineață aproximativ 14.000 de angajați, parte a unui plan amplu de restructurare.

Ce mesaj au primit angajații?

Mesajul primit de salariați îi îndemna să-și verifice e-mailurile personale și de serviciu înainte de a veni la birou. În unele cazuri, oamenii au descoperit că ecusoanele lor de acces nu mai funcționau, semn că decizia de concediere fusese deja implementată. Pentru a evita confuziile, Amazon a transmis un al doilea SMS, cerându-le celor care nu primiseră notificarea oficială să contacteze serviciul de asistență.

Oficial, compania a refuzat să comenteze modul în care a fost gestionată comunicarea, însă Beth Galetti, vicepreședintele responsabil de resurse umane, a explicat într-o notă internă că măsura face parte dintr-un plan de „reducere a birocrației și de eficientizare a structurii corporative”.

„Deși vom continua să angajăm în anumite domenii, în altele vom reduce numărul de posturi, ceea ce va duce la o scădere totală de aproximativ 14.000 de locuri de muncă”, a precizat Galetti. Printre departamentele afectate se numără resursele umane, dispozitivele, serviciile și operațiunile.

Surse citate de Reuters susțin că, înaintea concedierilor, managerii au primit instruire specială pentru a gestiona procesul de informare a angajaților. Cei disponibilizați vor beneficia de compensații financiare, asistență în găsirea unui nou loc de muncă și continuarea beneficiilor medicale pentru o perioadă limitată.

Ce au anunțat reprezentanții Amazon?

Totodată, Amazon a anunțat că va urma un al doilea val de concedieri în ianuarie 2026, după sezonul de cumpărături de iarnă. În total, compania intenționează să elimine până la 30.000 de posturi, adică aproape 9% din forța sa de muncă la nivel global.

Sub conducerea lui Andy Jassy, care l-a succedat pe Jeff Bezos în 2021, Amazon a trecut prin mai multe etape de restructurare. Jassy a subliniat în iunie că automatizarea și inteligența artificială vor remodela procesele interne, generând „creșteri de eficiență”, dar și o nevoie redusă de personal pentru anumite activități.

În ciuda concedierilor masive, Amazon rămâne una dintre cele mai profitabile companii din lume. În ultimul trimestru, gigantul american a raportat un profit net de 18 miliarde de dolari și a majorat investițiile în centre de date dedicate inteligenței artificiale, care ar urma să depășească 120 de miliarde de dolari în acest an.

Reprezentanții companiei susțin că aceste schimbări sunt menite să transforme Amazon într-o organizație mai suplă, mai responsabilă și mai adaptată erei AI, chiar dacă modul abrupt în care angajații au fost notificați a provocat un val de nemulțumiri și critici la nivel global.