Economia Israelului revine puternic după conflictele din Iran și Gaza

Economia Israelului a înregistrat o creștere puternică în trimestrul al treilea, având un avans anualizat de peste 12%, cu mult peste cât au estimat analiștii. Evoluția a fost susținută de consum, exporturi și investiții, după scăderile provocate de conflictul cu Iranul și războiul din Gaza.

După războiul de 12 zile din iunie, când tirurile de rachete au produs pagube temporare economiei, cifrele arată totuşi o recuperare rapidă. Pe de altă parte, conflictul din Gaza a continuat să afecteze activitatea, prin mobilizarea a sute de mii de civili în armata de rezervă.

Pentru 2023, economia Israelului a crescut cu doar 1%, dar Banca Israelului estimează un avans de 2,5% în 2024 și o accelerare spre 5% în 2026. Rezistența economiei a dus la maxime istorice pe bursă, iar şekelul s-a apreciat cu 11% față de dolar.

Inflația anuală a fost de 2,5% în octombrie, un nivel care ar putea determina Banca Israelului să reducă dobânzile pe termen scurt, pentru a sprijini creșterea economică.