După războiul de 12 zile din iunie, când tirurile de rachete au produs pagube temporare economiei, cifrele arată totuşi o recuperare rapidă. Pe de altă parte, conflictul din Gaza a continuat să afecteze activitatea, prin mobilizarea a sute de mii de civili în armata de rezervă.

Pentru 2023, economia Israelului a crescut cu doar 1%, dar Banca Israelului estimează un avans de 2,5% în 2024 și o accelerare spre 5% în 2026. Rezistența economiei a dus la maxime istorice pe bursă, iar şekelul s-a apreciat cu 11% față de dolar.

Inflația anuală a fost de 2,5% în octombrie, un nivel care ar putea determina Banca Israelului să reducă dobânzile pe termen scurt, pentru a sprijini creșterea economică.