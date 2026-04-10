Instituțiile au acum 30 de zile să trimită observații Consiliului Concurenței, iar, potrivit informațiilor Realitatea PLUS, datele preliminare arată că ar fi existat o înțelegere între instituțiile bancare.

Băncile au reacționat și resping acuzațiile.

Cartelul Băncilor, Consiliul Concurenței a finalizat ancheta

Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, raportul preliminar al Consiliului Concurenței arată că ar fi existat o înțelegere între cele 10 bănci în ceea ce privește indicatorul Robor.

A existat o creștere extrem de mare și ratele românilor s-au triplat în anumite cazuri. Președintele Consiliului Concurenței spunea faptul că în aceste momente raportul a fost trimis băncilor implicate în această investigație.

Instituțiile bancare au 30 de zile la dispoziție să analizeze raportul și să trimită observații în cazul în care au observații de făcut la acest raport. Și deja există mai multe instituții bancare implicate în investigație care au respins aceste acuzații și care au anunțat că vor contesta acest raport.

O decizie finală în ceea ce privește această investigație va fi adoptată până la finalul lunii iunie.

Președintele Consiliului Concurenței a anunțat că în cazul în care vor fi date amenzi, vor fi printre cele mai mari. Cel mai probabil ar urma amenzi istorice, după spusele analistului Bogdan Chirițoiu.

Urmează să se anunțe dacă vor fi amenzi la finalul lunii iunie, atunci când va fi luată această decizie.

Un exemplu concret de credit pentru a vedea ce s-a întâmplat cu ratele în perioada respectivă.

Spre exemplu, în anul 2021, un român care avea un credit calculat în funcție de ROBOR, la un indicator de 3,25%, avea o rată lunară de 1.485 de lei.

A ajuns această rată în 2023, în luna mai, la 2.300 de lei, în momentul în care indicatorul a fost 7,98%.

Cea mai mare valoare înregistrată de ROBOR în 2022, spre exemplu, a fost de 8,21%, moment în care și Consiliul Concurenței a decis să deschidă această investigație.