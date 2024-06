Potrivit AFP, citată de news.ro, aceste noi bancnote vor fi disponibile în denominații de cinci, zece, 20 și 50 de lire sterline și vor păstra designul similar cu cel al bancnotelor actuale, a anunțat marți Banca Angliei într-un comunicat.

Noile bancnote sunt realizate din polimer, material care a înlocuit treptat hârtia începând cu 2016 în Regatul Unit. Acestea vor circula alături de bancnotele existente cu portretul reginei Elizabeth a II-a și vor fi introduse treptat pentru a înlocui bancnotele uzate. Banca Angliei a menționat că acest proces are scopul de a minimiza impactul asupra mediului și costurile financiare asociate schimbării monarhului.

Noile bancnote se alătură monedelor cu efigia regelui Charles al III-lea, care au intrat în circulație în decembrie 2022, la câteva luni după moartea reginei.

Începând de miercuri, publicul poate schimba bancnotele vechi cu cele noi, cu efigia lui Charles, la Banca Angliei, în limita a 300 de lire per persoană. Aceasta schimbare simbolică reflectă continuitatea și adaptarea monarhiei britanice în era modernă, menținând tradiția și inovația în același timp.

King Charles III banknotes are being issued from today.



Did you know King Charles is only the second ever monarch to feature on Bank of England banknotes?