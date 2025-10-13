Consiliul Concurenței continuă verificările în magazine după ce unii retaileri au aplicat o scumpire prea mare.

Între timp, semnalul de la BNR e clar: vom avea cel puțin 12 luni de creșteri de prețuri.

Analiștii prognozează: TVA și accize mai mari la anul

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata inflației stagnează la procentul de 9,9%, însă asta înseamnă foarte clar că în continuare prețurile cresc cu aproape 10 procente.

Dacă ne uităm pe aceste date, observăm că energia electrică rămâne în topul acestor scumpiri cu peste 69 de procente. A continuat să crească din momentul în care a fost eliminată această plafonare a tarifelor de pe piața energetică și, de asemenea, influențează acest tarif foarte mare al energiei, toate prețurile de la raft. În privința alimentelor, micii comercianți spun că ne vom aștepta ca pâinea să se scumpească în lunile următoare, având în vedere că sunt folosite cuptoare și se consumă mai multă energie.

Plătim mai mult și pentru alimente de bază, pentru toate celelalte alimente, inclusiv pentru cele care se află pe lista plafonării. Uleiul este mai scump cu peste 10%, fructele proaspete cu peste 32%, iar pentru lapte plătim mai mult cu 7%.

Consiliul Concurenței continuă acele verificări în marile lanțuri de magazine pentru a vedea cum s-a transpus majorarea TVA. Deja se știe că datele inițiale arată că unele produse au scumpiri mai mari decât procentul cu care a crescut taxa pe valoare adăugată. Cei de la Banca Națională susțin că cel puțin 12 luni vom avea parte de această inflație ridicată.

Pentru anul viitor, analiștii financiari prognozează faptul că TVA ar putea ajunge la 22 - 24 %.