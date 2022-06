Care este cel mai accesibil mod de a cumpăra aur: lingouri sau fonduri?

Aurul a fost utilizat, de-a lungul anilor, ca monedă, marfă și investiție, iar mulți încă folosesc metalul galben ca acoperire împotriva devalorizării, inflației sau deflației valutare. Piața aurului este foarte lichidă și investitorii trebuie să evalueze cu atentie costurile si riscurile asociate expunerii pe acest metal.

Există mai multe opțiuni de cumpărare aur, iar una dintre cele mai directe metode este să achiziționați aur sub formă de lingouri sau monede. Însă, această metodă poate atrage și alte costuri, precum comisioanele dealerului, taxe pe vânzări în unele cazuri, precum și costuri de depozitare în siguranță. Aurul fizic poate fi, de asemenea, mai puțin lichid și mai dificil sau mai costisitor de vândut.

Fondurile de aur tranzacționate la bursă (ETF-uri) pot fi o modalitate mai lichidă și mai eficientă din punct de vedere al costurilor, în special cu mai multe fonduri disponibile acum, cu rate de cheltuieli de până la 0,17%.

Aur fizic (lingouri sau monede)

Cumpărarea aurul fizic oferă cea mai directă expunere.

Aurul poate fi turnat în lingouri sau sub formă de monede. Valoarea lingoului de aur se bazează mai degrabă pe masa și puritatea sa decât pe valoarea nominală monetară. Chiar dacă o monedă de aur este emisă cu o valoare nominală monetară, valoarea sa de piață este legată de valoarea conținutului său de aur.

Investitorii pot cumpăra aur fizic de la monetărie guvernamentale, monetărie private, dealeri de metale prețioase și bijuterii. Deoarece diferiți vânzători pot oferi exact același articol la prețuri diferite, este important să faceți cercetări pentru a găsi cea mai bună ofertă. Când cumpărați aur fizic, trebuie să plătiți prețul integral.

Atunci când dețineți aur fizic, trebuie să luați în calcul o serie de costuri, inclusiv costuri de depozitare și asigurare, precum și taxele de tranzacție și majorările asociate cu cumpărarea și vânzarea mărfii. De asemenea, pot exista taxe de procesare și comisioane de loturi mici pentru investitorii care fac achiziții mici.

Toate aceste costuri adiționale ar putea să nu afecteze semnificativ investitorii mici, însă costurile pot deveni prohibitive pentru investitorii care doresc să obțină o expunere mai mare.

Fonduri de aur (ETF-uri)

Spre deosebire de aurul fizic, ETF-urile pot fi achiziționate ca acțiuni pe o bursă de valori. ETF-urile permit investitorilor să acceseze aur evitând în același timp costurile, inconvenientele costurile de stocare și riscurile de securitate asociate deținerii aurului fizic.

Trebuie reținut că un investitor va pierde un procent din valoarea investiției sale în fiecare an în raport cu raportul de cheltuieli al fondului. Un raport al cheltuielilor este taxa anuală recurentă percepută de fonduri pentru a-și acoperi cheltuielile de administrare și costurile administrative. De exemplu, SPDR Gold Shares ETF, cel mai mare ETF pe aur, are o rată a cheltuielilor de 0,40%. Asta înseamnă că pentru o investiție de 20.000 USD, un investitor ar plăti 80 USD pe an.

Investitorii vor plăti, de asemenea, un comision pentru cumpărarea și vânzarea unui ETF. În timp ce cele mai multe comisioane online sunt în limina a 10 USD, aceste comisioane se vor cumula și deveni sume deloc neglijabile dacă sunteți un trader activ. În plus, brokerii percep, de obicei, un comision mai mare care poate fi de peste 25 USD per tranzacție pentru tranzacțiile asistate de broker, comenzile telefonice automate și tipurile de comenzi speciale.

Pentru a răspunde preocupărilor investitorilor cu privire la comisioanele ETF, unele platforme online de brokeraj oferă tranzacționare fără comisioane pentru o anumită suită de ETF-uri. Există mai mult de o duzină de produse tranzacționate la bursă specifice aurului disponibile, inclusiv ETF-uri inverse și cu efect de levier (CFD-uri pe ETF-uri). Este important să stiți că nu dețineți aur fizic chiar dacă investiți într-un ETF susținut fizic. Asta înseamnă că nu puteți răscumpăra sau vinde acțiuni în schimbul aurului.

ETF-uri accesibile pe aur

iShares Gold Trust (IAU)

iShares Gold Trust urmărește mișcările zilnice a prețului aurului. Fondul este susținut de aur fizic deținut în seifuri din Toronto, New York și Londra. IAU, care a fost lansat la 21 ianuarie 2005, are o rată a cheltuielilor de 0,25% și active nete totale depășind 24 de miliarde de dolari.

UBS ETRACS CMCI Gold Total Return ETN (UBG)

E-TRACS CMCI Gold Total Return este conceput pentru a urmări performanța indicelui UBS Bloomberg CMCI Gold Total Return. În loc să investească în aur fizic, acest fond investește într-un portofoliu de contracte futures pe aur. Lansat la 1 aprilie 2008, UBG are o rată a cheltuielilor de 0,30% și active nete totale de 5,39 milioane USD.

Aberdeen Standard Gold ETF Trust (SGOL)

Trustul ETF Aberdeen Standard Physical Gold Shares este conceput pentru a urmări prețul aurului fizic. Acțiunile sunt susținute de aur fizic deținut într-un trust din Elveția. SGOL, care a fost lansat pe 9 septembrie 2009, are o rată a cheltuielilor de 0,17% și active nete totale de aproape 2,05 miliarde USD.

GraniteShares Gold Trust (BAR)

GraniteShares Gold Trust ETF încearcă să reflecte performanța prețului aurului prin investiții în lingouri fizice de aur. Este unul dintre ETF-urile cu cel mai mic cost care este susținut fizic de aur. GraniteShares Gold Trust a fost lansat pe 31 august 2017 și are o rată a cheltuielilor de 0,18% și active nete de 967 milioane USD.

SPDR Gold Shares (GLD)

SPDR Gold Shares ETF este urmărește prețul spot al aurului, iar fondul deține 100% aur fizic deținut în seiful HSBC din Londra. GLD, care a fost lansat la 18 noiembrie 2004, are o rată a cheltuielilor de 0,40% și active nete totale de 62 miliarde USD.

Concluzii

Costurile de tranzacție asociate ETF-urilor pe aur sunt adesea mai mici decât costurile legate de achiziționarea, depozitarea și asigurarea aurului fizic. Este important să cercetați diferitele costuri, taxe și cheltuieli asociate fiecărui tip de investiție pentru a determina pe cea care este atât accesibilă, cât și potrivită pentru portofoliul dvs.