Bolojan taie de la cei săraci, dar ignoră risipa din instituțiile statului. Cum toacă milioane de euro o bancă de stat fără activitate?
În timp ce taie din veniturile celor vulnerabili și îngheață salariile și pensiile, guvernul Bolojan continuă să tolereze risipa din instituții și companii din subordine Un astfel de caz este Banca de Investiții și Dezvoltare, înființată cu mai puțin de doi ani, care până în prezent nu a acordat niciun credit, dar a cheltuit circa 4 milioane de euro pentru salarii și cheltuieli de funcționare.

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) a fost înființată la finalul anului 2023, cu scopul de a finanța proiecte de infrastructură și dezvoltare, în special pentru IMM-uri și autorități locale.

BID, deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor, se prezintă ca fiind "o instituție financiară unică în peisajul românesc cu o viziune holistică și obiective strategice clare".

În realitate, instituția nu a reușit să devină operațională, iar de-a lungul anului 2024 nu a desfășurat activitate bancară propriu-zisă, dar a consumat 20 de milioane de lei din bugetul public, potrivit Realitatea Plus.

Din această sumă, jumătate a mers către remunerarea celor zece membri ai conducerii, iar restul către cei 25 de angajați, precum și pentru cheltuieli administrative.

NOUA BANCĂ DE LA STAT NU A DAT NICIUN CREDIT TIMP DE DOI ANI

În 2023, în doar o lună de funcționare, Banca de Investiții și Dezvoltare i-a plătit pe cei 10 șefi cu 1.000.000 lei/net. Cea mai mare sumă i-a revenit președintelui directoratului: 127.00 lei. Cei 7 membri ai Consiliului de Supraveghere au primit și ei câte 53.000 de lei fiecare, în condițiile în care în cele 5 săptămâni de funcționare din 2023 au ținut 3 ședințe.