Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) a fost înființată la finalul anului 2023, cu scopul de a finanța proiecte de infrastructură și dezvoltare, în special pentru IMM-uri și autorități locale.

BID, deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor, se prezintă ca fiind "o instituție financiară unică în peisajul românesc cu o viziune holistică și obiective strategice clare".

În realitate, instituția nu a reușit să devină operațională, iar de-a lungul anului 2024 nu a desfășurat activitate bancară propriu-zisă, dar a consumat 20 de milioane de lei din bugetul public, potrivit Realitatea Plus.

Din această sumă, jumătate a mers către remunerarea celor zece membri ai conducerii, iar restul către cei 25 de angajați, precum și pentru cheltuieli administrative.

NOUA BANCĂ DE LA STAT NU A DAT NICIUN CREDIT TIMP DE DOI ANI

În 2023, în doar o lună de funcționare, Banca de Investiții și Dezvoltare i-a plătit pe cei 10 șefi cu 1.000.000 lei/net. Cea mai mare sumă i-a revenit președintelui directoratului: 127.00 lei. Cei 7 membri ai Consiliului de Supraveghere au primit și ei câte 53.000 de lei fiecare, în condițiile în care în cele 5 săptămâni de funcționare din 2023 au ținut 3 ședințe.