ASF, ANRE și ANCOM avertizează

Guvernul propune ca, până la 30 septembrie, conducerile acestor autorități să elaboreze o nouă organigramă, care să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Planul prevede tăieri salariale de până la 30%, dar și reduceri de personal cuprinse între 10% și 30%.

Nemulțumirea este uriașă, în condițiile în care venitul mediu net în aceste instituții depășește 12.000 de lei, de trei ori mai mult decât salariul mediu pe economie. Iar la vârf, discrepanța devine și mai mare: șefii celor trei autorități câștigă peste 60.000 de lei lunar, echivalentul a 15 salarii medii din România.

Scrisoarea sindicaliștilor a fost făcută publică de deputatul Radu Mihaiu, președintele Comisiei pentru IT, și a stârnit reacții puternice în spațiul public. Mulți văd în protestul acestor instituții dovada că privilegiile bugetare sunt apărate cu orice preț, chiar și atunci când diferența față de restul societății devine greu de justificat.

Pentru moment, proiectul guvernului rămâne pe masa discuțiilor, însă presiunea publică și politică asupra acestor instituții crește, mai ales într-un context economic dificil, în care statul le cere românilor obișnuiți să suporte noi biruri.