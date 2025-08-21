Jurnalista Beatriz Casadei se afla în mijlocul unei intervenții live în cadrul emisiunii matinale din Brazilia, când un hoț tupeist i-a smuls telefonul mobil din mână, chiar sub privirile cameramanilor.
Femeia a depășit momentul de stupoare și a schițat gestul de a fugi după hoț, dar s-a oprit, probabil realizând că nu-l poate prinde.
#Viral | 🚨 Periodista Beatriz Casadei fue asaltada en São Paulo mientras se preparaba para una transmisión en vivo. 💻 https://t.co/NUxc9CYGVP pic.twitter.com/KwTnC2KWT7— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) August 19, 2025