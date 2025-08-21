Jurnalista Beatriz Casadei se afla în mijlocul unei intervenții live în cadrul emisiunii matinale din Brazilia, când un hoț tupeist i-a smuls telefonul mobil din mână, chiar sub privirile cameramanilor.

Femeia a depășit momentul de stupoare și a schițat gestul de a fugi după hoț, dar s-a oprit, probabil realizând că nu-l poate prinde.