Moment șocant în direct: o reporteriță TV a fost lăsată fără telefon de un hoț pe bicicletă - VIDEO

Reacția jurnalistei a făcut ca imaginile să devină virale
Reacția jurnalistei a făcut ca imaginile să devină virale

Pățania unei jurnaliste din Brazilia, căreia un bărbat pe bicicletă i-a smuls telefonul chiar în timpul unei transmisiuni în direct, a devenit virală pe rețelele de socializare. Reacția reporteriței a făcut deliciul internauților.

Jurnalista Beatriz Casadei se afla în mijlocul unei intervenții live în cadrul emisiunii matinale din Brazilia, când un hoț tupeist i-a smuls telefonul mobil din mână, chiar sub privirile cameramanilor.

Femeia a depășit momentul de stupoare și a schițat gestul de a fugi după hoț, dar s-a oprit, probabil realizând că nu-l poate prinde.