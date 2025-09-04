„Am aflat cu mare dezamăgire despre decizia unilaterală a SC Mall 4 Art SRL de a anula gala aniversară de duminică, 7 septembrie, invocând motive comerciale. (...) Doamna Gheorghiu este profund întristată că nu va putea concerta de ziua ei de naștere pentru publicul minunat din țara sa natală și pentru cei care călătoresc special din străinătate pentru a o asculta și îi sfătuiește pe toți cei care au achiziționat bilete pentru acest concert să solicite rambursarea banilor de la organizatori”, se arată într-un comunicat al managementului artistei.

Sursa citată a precizat că Angela Gheorghiu i s-a prezentat ca variantă alternativă de reprogramare a evenimentului data de 12 octombrie, dar aceasta s-a suprapus peste agenda încărcată a artistei.

Reacția vine după ce organizatorii au transmis că gala aniversară „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență”, care ar fi trebuit să se desfășoare pe 7 septembrie, la Arenele Romane, a fost anulată ca urmare a interesului scăzut din partea publicului. Organizatorii au oferit varianta recuperării banilor sau a preschimbării în bilete la spectacolul tenorului Jonas Kaufmann, din decembrie.

Angela Gheorghiu – între strălucirea scenei și umbrele controverselor

Renumita soprană, aclamată pe marile scene lirice ale lumii — de la Metropolitan Opera din New York la Royal Opera House din Londra — nu a fost ocolită de controverse, iar câteva astfel de episoade au stârnit dezbateri aprinse.

Printre cele mai discutate se numără dezvăluirile privind o presupusă colaborare cu Securitatea, apărute în urma unor documente din arhivele CNSAS. Angela Gheorghiu ar fi semnat un angajament de colaborare în 1987 și a completat o singură notă informativă, cu caracter pozitiv, ceea ce, conform legislației, nu o încadrează oficial ca „informator”

Angela Gheorghiu ar fi semnat un acord cu SECURITATEA! Ce nume conspirativ avea marea soprană

Pe lângă acest episod, soprana a fost criticată pentru declarații considerate ostile la adresa României, în care a susținut că nu datorează nimic statului român, afirmând că nu a fost sprijinită de instituțiile culturale din țară în parcursul său internațional. Aceste poziționări au generat reacții puternice în spațiul public, mai ales în contextul în care Angela Gheorghiu este adesea prezentată ca un simbol cultural al României.

În ciuda acestor controverse, Angela Gheorghiu rămâne una dintre cele mai importante voci ale operei contemporane, cu o carieră impresionantă și o prezență artistică care continuă să inspire generații de muzicieni.