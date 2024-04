Ei bine, viteza cu care alegem să exprimăm în cuvinte iubirea noastră are legătură cu zodia în care ne-am născut, spun astrologii. Iata care sunt zodiile care spun cel mai repede „te iubesc”, dar si cele care prefera sa amane acest moment:

1. Rac

Racii tind sa-si exprime imediat dragostea pentru ca ei simt totul foarte intens. Ei obisnuiesc sa spuna totul prea repede si apoi sa se retraga in cuibul lor si sa pretinda ca nimic nu s-a intamplat, in cazul in care celalalt nu simte acelasi lucru.

2. Leu

Leii sunt rapizi. Devin nerabdatori si pot folosi cuvintele pentru a grabi lucrurile. Un Leu nu va intelege niciodata de ce partenerul nu-i intoarce dragostea pe care el i-o ofera si nu se va gandi de doua ori inainte de a cauta pe altcineva cu care sa fie pe aceeasi lungime de unda.

3. Pesti

Cand se indragosteste de cineva, nativul din aceasta zodie vrea ca toata lumea sa stie. Putini ii inteleg devotamentul, dar el apreciaza ceea ce are. Cand spune cuiva „te iubesc”, e un angajament pe viata. Si nu asteapta prea mult ca sa-si exprime dragostea.

4. Taur

Cand un Taur iubeste, fii sigur ca lucrurile se misca repede si nu-i place sa piarda timpul. S-ar putea sa-i ia ceva pana cand se indragosteste, dar atunci cand i se intampla, isi pierde imediat capul. Nu-i place sa astepte mult inainte de a spune „te iubesc”.

5. Balanta

Balantei ii place sa-si ia un mic ragaz: va intra intr-o relatie serioasa doar daca aceasta ii ofera sprijin emotional complet. Daca cineva ii promite o relatie stabila pe termen lung si siguranta, Balanta va pronunta cele doua cuvinte.

6. Gemeni

Poate fi o provocare sa determini pe cineva din aceasta zodie sa spuna ca te iubeste, pentru ca Gemenilor le plac experientele noi si vor sa-si tina partenerii in febra asteptarii. Dar cand sapa mai adanc si se conving ca in alta parte nu-i mai bine, Gemenii pot sa spuna acel „te iubesc” mult asteptat.

7. Fecioara

Aceasta zodie se gandeste la tot si vrea sa se asigure ca totul este perfect inainte de a-si exprima iubirea. Fecioara trebuie sa inteleaga ca tendintele sale perfectioniste n-au legatura cu realitatea, scrie Andreea Raicu. Cand va accepta ca o persoana nu poate aduna tot ce e mai bun din lumea asta, Fecioara va spune „te iubesc”. Ceea ce poate dura cateva luni.

8. Sagetator

Sagetatorii nu vor sa se piarda intr-o noua relatie, asa ca judeca mult si cauta sa se asigure ca emotiile lor sunt puternice si reale inainte de a-si manifesta dragostea. Asta nu inseamna ca se tem sa faca declaratii de iubire si juraminte, ci doar ca vor sa se asigure ca sunt pe aceeasi lungime de unda cu cei care ii atrag, iar asta le ia ceva timp.

9. Scorpion

Scorpionii urasc schimbarile si se gandesc mult inainte de a face o declaratie de iubire. Ei spun „te iubesc” doar cand sunt convinsi ca sunt langa omul cu care vor fi impreuna la bine si la greu. Dureaza mult sa gasesti latura vulnerabila a Scorpionului, dar merita sa-l astepti pana cand isi ia inima in dinti.

10. Capricorn

Practic si orientat spre atingerea obiectivelor sale, Capricornul are o viziune simpla despre dragoste. Daca nu isi intrezareste viitorul cu cineva, nu-si bate capul cu acea persoana. Cand o relatie pare functionala si neumbrita de norii unor neintelegeri, e gata sa spuna „te iubesc”, dar asta nu se va intampla curand. Trebuie sa ai rabdare.

11. Berbec

Daca ai o relatie cu un Berbec, vei sti ca te iubeste. Daca, in schimb, nu esti sigura de asta, atunci e clar ca nu te iubeste. Berbecul e direct si sincer: spune fara ocolisuri ce are de zis, dar ii poate lua si cativa ani ca sa inteleaga dragostea. Asa ca dureaza pana cand iti spune ca te iubeste.

12. Varsator

Spirit foarte liber, Varsatorul are nevoie acuta de independenta, asa ca ii vine greu sa-si faca timp pentru o relatie. Cand va intalni pe cineva pentru care este dispus sa-si sacrifice libertatea personala, va spune „te iubesc”, dar va dura ceva. Daca ai o relatie cu cineva care e Varsator, pregateste-te sa astepti. Dar sa stii ca merita!