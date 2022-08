Sărbătorită pentru prima oară pe data de 15 august 1902, la bordul navei militare „Elisabeta”, Ziua Marinei Române a ajuns anul acesta la cea de a 120-a aniversare.

Municipiul Constanța va fi gazda principală a evnimentelor dedicate zilei marinarilor români, care se vor desfășura luni.

Comandant BOGDAN IOSIF: „Navele vor staționa la ancora in apropierea Cazinoului, iar oamenii vor putea vedea navele de aproape si ceremonialul de ridicare a marelui pavaz și a a pavazului electric.

Exercițiile vor fi executate de forțele navale împreună cu forțele tereste, aeriene și cele pentru operații speciale.

Formatii de Nave Militare vor defila de la Cazino pana la Midia si retur pentru a saluta turistii aflati pe litoral.

Participanții se vor putea bucura de multe activități interactive.

CORNELIU PAVEL: „Evenimentele se vor desfasura in doua locatii in Portul Militar Constanta unde va avea loc ceremonia oficiala si publicul nu a avea acces si in Portul Tomis unde organizam jocuri marinaresti, concursuri de ambarcatiuni, sunt multe surprize acolo”.

În aceste zile de sărbătoare, militarii se vor bucura de o masă copioasă cu un meniu diversificat compus din ciorbă de văcuță, iahnie de fasole cu salată de varză, iar la desert gogoși.