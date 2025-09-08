Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, Instanța Supremă analizează luni posibilitatea sesizării Curții Constituționale (CCR) privind pachetele de legi adoptate de Executiv în Parlament, prin asumarea răspunderii.

ICCJ a atacat deja la CCR reforma pensiilor magistraților, adoptată de guvernul Bolojan tot prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului. În acest context, reforma pensiilor speciale a guvernului Bolojan ar putea fi declarată neconstituțională.

Primul pachet de taxe

- majorarea TVA - două cote - 11% cotă redusă, 21% cota standard

- alimente - TVA 11%

- medicamente - TVA 11%

- lemne de foc - TVA 11%

- energie termică - TVA 11% în sezonul rece

- energie electrică - TVA 21%



Creșterea accizelor cu 10%

- carburanți (scumpire indirectă a produselor finale de la raft)

- alcool și tutun

Primul pachet de taxe

- contribuția de 10% la sănătate pentru mai multe categorii de persoane



- pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei - exemplu - pensie 3.500 de lei, plătesc lunar 50 de lei



- veterani de război, mame aflate în concediu de creștere al copilului, persoanele cu handicap (CASS se reține din indemnizație)



- co-asigurații plătesc CASS (650.000 de persoane - 2.430 de lei/pe an în două tranșe pentru a beneficia de asigurare)



- salariile și pensiile înghețate (măsura se aplică și în anul 2026)



- impozitul pe dividende - 10% crește la 16% (din 2026)



- tăierea burselor pentru elevi (exemplu: bursa de merit se acordă pentru maximum 15% dintre elevi)



- impozit pentru bănci - două cote -2% și 4%



SURSA: Realitatea PLUS

Facturile, duble după expirarea plafonării

- 1 iulie - expirarea plafonării prețurilor la energie

- piața s-a liberalizat

- tarife practicate de furnizori - între 1,03 lei kWh - 1,65 lei kWh

- exemplu factură - consum 100 de kwh lunar, preț plafonat 68 de bani - factură iunie 68 de lei, factură luna iulie emisă în august - - - consum 150 de kwh, tarif 1,35 lei - factură 202 lei



SURSA: Realitatea PLUS

Pachetul 2

1.) Crește impozitul pe proprietate - 70% (o nouă grilă de calcul)



** Clădiri din beton armat, cărămidă arsă sau materiale tratate: de la 1000 lei/mp la 2677 lei/mp

** Clădiri din lemn sau piatră: de la 300 lei/mp la 803 lei/mp

** Impozitul final se aplică o cotă de până la 0,2%, care poate fi majorată de consiliile locale.



Exemplu: locuință de 50 de metri pătrați - impozit 100 de lei ajunge la 267 de lei

Exemplu: impozit mașină - autoturism cu motor de 2400 cm³, normă E5 (82,8 lei) ajunge la 993,6 lei impozit



SURSA: Realitatea PLUS

Pachetul 2

1.) Crește capitalul social pentru firme

- SRL-uri noi - 500 lei

- SRL-uri existente cu cifră de afaceri peste 400.000 lei - 5.000 lei



2.) Se triplează impozitul pe marile averi

- 0,3% se va transforma în 0,9% se aplică diferenței dintre valoarea impozabilă și un plafon (2.500.000 lei pentru clădiri și 375.000 lei pentru mașini)



- taxă de 25 de lei pentru fiecare colet comandat din afara UE cu o valoare mai mică de 150 de euro



3.) Reforma administrației locale. Concedieri în primării 40% - 13.000 de posturi



SURSA: Realitatea PLUS



REGULI NOI PENTRU ECONOMIILE DE LA PENSIILE PRIVATE



- contribuția la pilonul 2: 4,75% din salariul brut

- banii se retrag la împlinirea vârstei de pensionare

- românii pot retrage 30% din suma strânsă, iar restul banilor vin eșalonat pe o perioadă de 8 ani (echivalentul pensiei minime: 1.281 de lei)



SURSA: Realitatea PLUS

Pachetul 3

Vizează extinderea reformelor asupra mai multor categorii de pensii speciale, dincolo de cele ale magistraților.

Conform declarațiilor președintelui Nicușor Dan, modificările propuse vor afecta categorii precum diplomații, funcționarii publici parlamentari, angajații din domeniul aeronautic civil, cei ai Curții de Conturi, precum și cei peste 211.000 de pensionari militari aflați în plată prin casele sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.