Vorbim despre o contestație depusă chiar de către Instanța Supremă împotriva reformei pensiilor speciale chiar la Curtea Constituțională.

În termen de 3 zile se pot depune aceste contestații și, ulterior - conform unor surse citate de Realitatea PLUS - săptămâna viitoare, cei 9 judecători constituționali se vor reuni într-o ședință pentru a analiza această contestație împotriva reformei asumate de către guvernul condus de Ilie Bolojan, care a provocat un blocat fără precedent în sistemul judiciar.

Vorbim despre o ședință care a avut loc ieri la ICCJ, în cadrul secțiilor reunite, și s-a decis în unanimitate, respectiv cu 86 de voturi, sesizarea CCR.

Reforma pensiilor speciale este atacată din mai multe motive de juriști: pentru că încalcă statul de drept, neretroactivitatea, egalitatea în drepturi, independența Justiției, efectele deciziilor CCR și raportarea la dreptul Uniunii Europene.

Contestația a ajuns deja pe masa judecătorilor CCR.

Reamintim că toate instanțele și parchetele din țară au activitatea oprită în semn de protest față de această reformă care a fost asumată la începutul acestei săptămâni în Parlament.