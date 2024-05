Maestrul Florin Piersic a iesit in urma cu scurt timp din operatie. Medicii de la Spitalul Foișor din Capitală i-au înlocuit proteza de la genunchi pentru a scăpa de infecție. Starea lui de sanatate este insa in continuare una gravă. Într-o intervenție la Realitatea Plus, doctorul Tudor Ciuhodaru, coordonator UPU, Spitalul Clinic de Urgență Iași, a vorbit despre șansele actoirului de a se recupera după această operație.