“Aș dori să reafirm angajamentul Ucrainei față de pace. Nimeni nu dorește un război interminabil. Ucraina este pregătită să se așeze la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a asigura o pace durabilă. Nimeni nu dorește pacea mai mult decât ucrainenii. Eu și echipa mea suntem gata să lucrăm sub îndrumarea fermă a președintelui Trump pentru a obține o pace care să dureze.”

Președintele ucrainean adaugă că “suntem gata să acționăm rapid pentru a pune capăt războiului, iar primele etape ar putea fi eliberarea prizonierilor și un armistițiu aerian – interzicerea folosirii rachetelor, a dronelor cu rază lungă de acțiune, a bombelor asupra infrastructurii energetice și a altor infrastructuri civile – și armistițiul maritim imediat, dacă Rusia va face același lucru. Apoi dorim să trecem foarte repede prin toate etapele următoare și să colaborăm cu SUA pentru a conveni asupra unui acord final puternic.”

Făcând referire la cearta de la Casa Albă, președintele ucrainean a subliniat că “nu a decurs așa cum ar fi trebuit. Este regretabil că s-a întâmplat în acest fel. Este timpul să îndreptăm lucrurile. Am dori ca pe viitor cooperarea și comunicarea să fie constructive.”

În ceea ce privește acordul privind mineralele și securitatea, Zelenski a spus că “Ucraina este pregătită să îl semneze în orice moment și în orice format convenabil. Considerăm că acest acord este un pas către o mai bună securitate și garanții solide de securitate și sper cu adevărat că va fi eficient.”

