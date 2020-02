Zeci de mii de oameni, fara energie electrica, din cauza zapezii - Braila si Galati sub cod rosu

"La aceasta ora avem 21 de localitati fara energie electrica, aproximativ 12.000 de abonati. Pompierii militari au intervenit pe parcursul noptii in 12 misiuni pentru indepartarea copacilor de pe carosabil. Incepand cu ora 1 pe DN25 a fost restrictionata circulatia autovehiculelor si alte 3 drumuri . Nu au fost cazuri de autovehicule blocate sau oameni ramasi in masini inzapezite.

"La primele ore ale diminetii echipele nu au putut ajunge sa remedieze defectiunile dar avem promisiune ca vor ajunge in cel mai scurt timp pentru a remedia problemele de furnizare a energiei electrice. Procesul scolar nu este oprit din cauza fenomenelor meteo.", a declarat Eugen Chirita, purtator de cuvant ISU Galati, la Realitatea PLUS.

"In judetul Braila avem 70 de localitati care nu sunt alimentate cu energie. Echipele au lucrat sa repuna transformatoarele afectate in functiune dar misiunea a fost ingreunata pe tot timpul noptii. Zapada continua sa cada si acum. Am avut interventii atat noi cat si alte structuri, Politie, Jandarmi. Drumuri judetene pe timpul noptii, am avut situatii cu autoturisme blocate in trafic din cauza zapezii. Se lucreaza in continuare astfel incat sa se deblocheze un sens de circulatie pentru ca aceste autovehicule sa poata circula. 3 trenuri au fost blocate din cauza zapezii. Pasagerii au fost preluati. Primarii din localitatile in care au fost preluati calatorii au oferit ceai cald.", a declarat Stefan Stoian, purtator de cuvant ISU Braila, la Realitatea PLUS.

Si la Constanta sunt 20 de localitati fara electricitate.

Si la Ialomita este cod rosu si mai multe drumuri judetene sunt inchise. 46 de localitati sunt fara energie electrica, aproximativ 52.000 de oameni care nu au curent.