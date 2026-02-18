Zeci de mii de case fără curent electric. Anunțul ministrului Energiei, după cel mai sever episod de iarnă

Aproximativ 72.000 de consumatori din 181 de localităţi nu au încă curent elecrtic din cauza avariilor provocate de cel mai sever episod de iarnă din acest sezon. Anunțul a fost făcut miercuri seară, de minirtul Energiei, Bogdan Ivan, care a subliniat că intervenţiile continuă până la remedierea tuturor situaţiilor.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Bogdan Ivan a prezentat situaţia alimentăriii cu energie electrică aferentă pentru ora 18.30.

”Peste 128.000 gospodării reconectate la reţea, ⁠dintr-un total de 200.000 gospodării afectate la nivel naţional, în punctul critic. 71.931 consumatori încă nealimentaţi, în 181 de localităţi. Iintervenţiile continuă până la remedierea completă a tuturor avariilor”, a transmis ministrul Energiei.

Potrivit oficialului, sunt mobilizate în teren 322 echipe de intervenţie, peste 1.000 de specialişti, 11 generatoare, 244 vehicule 4x4, 46 autospeciale cu braţ telescopic, 5 excavatoare, 2 basculante, 5 macarale şi 1 ATV şenilat.

”Le mulţumesc tuturor oamenilor din teren! Electricieni, tehnicieni, echipe de intervenţie şi dispeceri care lucrează în viscol şi temperaturi scăzute, pentru ca fiecare gospodărie să aibă lumină şi căldură”, a mai menționat acesta.

În urmă cu câteva ore ministrul Ivan a condus Comandamentul de Iarnă, la finalul căruia a anunţat că 266 localităţi au fost afectate de vremea rea şi aproximativ 200.000 de locuinţe au fost deconectate de la furnizarea energiei electrice. El a mai spus că a avut loc şi o avarie la Elcen Sud care era în curs de rezolvare.

