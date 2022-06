Din primele informații ar fi vorba despre imigranți care au intrat illegal în Statele Unite, din Mexic. Cadavrele au fost găsite atât înauntrul, cât și în jurul uni camion abanadonat la periferia orașului San Antonio.

Supraviețuitorii erau „fierbinți la atingere” și sufereau de insolație și epuizare de la căldură, potrivit BBC.

Șeful pompierilor a declarat că că vehiculul, abandonat de șofer, nu avea aer condiționat funcțional și nu exista apă potabilă înăuntru.

„Nu se presupune că noi ar trebui să deschidem un camion și să vedem zeci de cadavre acolo. Niciunul dintre noi nu a mers la muncă gândindu-se la asta”, a mai precizat acesta.

WATCH: Several San Antonio police cars, as well as fire trucks and ambulances, are stationed along Quintana Road on the city\"s Southwest Side; 42 people have been killed. pic.twitter.com/sW8DXx7gRw