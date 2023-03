Vremea se anunta instabila in perioada ce urmeaza. Potrivit meteorologilor, saptamana viitoare s-ar inregistrat temperaturi care ne-ar trece, practic, prin toate anotimpurile.

"Astazi si maine avem temperaturi mai ridicate decat normele in partea de sud a tarii, respectiv in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, poate si sudul Moldovei. Aici sa depasim poate si 10 grade pentru ca aici si soarele se arata mai mult decat in restul teritoriului. Deci astazi si maine maxime de pana la 12-13 grade. In rest, un cer mai mult noros. Vor fi si precipitatii, pe spatii restranse, in principal sub forma de ploaie.

In noaptea care urmeaza nu excludem ca trecator prin Maramures, estul Transilvaniei si nordul Molodvei sa fie lapovita sau chiar ninsori, in timp ce la munte, de asemenea, vor fi precipitatii, in principal sub forma de ninsoare, dar si acestea slabe cantitativ.

De marti acolo, in a doua parte a saptamnii viitoare, urmand sa continue sa creasca in toata tara, astfel incat spre jumatatea saptamanii vom vorbi de o vreme deosebit de calda in mare parte din regiuni. In cele sudice, sud-estice se vor simti cele mai amri abateri fata de norme. Aici asteptam maxime de de 17-18, iar spre joi, vineri chiar spre 20 de grade, in timp ce in restul teritoriului acestea sa fie cuprinse in general intre 10-15 grade. Este din nou o vreme impartita - jumatatea de nord va avea practic temporar de precipitatii mai mule, sub forma de ploaie. Aici, in partea de sud, sud-est suntem feritid e lantul muntos,d e aceste circulatii vestice intense", a declarat meteorologul ANM Mihai Timu, la Realitatea PLUS.