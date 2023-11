„Pentru partea de sud-sud est, unde am avut aceste evenimente în orele anterioare, putem spune că se ameliorează semnificativ pe parcursul zilei de astăzi, pentru că vremea va fi în general frumoasă și chiar dacă vom mai avea averse după amiază, nu vor fi la aceași intensitate.

Vântul va mai avea intensificări spre seară și la noapte în partea de sud est a teritoriului însă vitezele mai mari vor fi în zona litoralului și, repet, nu la intensitatea celor anterioare și nu la fel asociate cu fenomene de instabilitate atmosferică.

Însă pe parcursul zilei de astăzi intensificările vântului se vor muta în celelalte regiuni, in partea de vest și nord vest, ceea ce de altfel fac obiectul unui mesaj de atenționare meteorologică emise la momentul acesta, ce intra în vigoare la ora 10, valabil până la noapte la ora 2. Spuneam că vizează partea de vest și nord vest a teritoriului respectiv Banat, Crișana, vestul nord vestul Transilvaniei dar și zonele montane, acolo unde vom avea in aceasta dupa amiaza si spre seara vant cu viteze de 55-70 km/h iar spre seara intensificările vantului se vor pastra cumva in zona Carpatilor Orientali,

La altitudini de peste 1700 de metri rafalele vor fi mai mari de atat, vor depasi 90-100 km/h.

Spre seara, la noapte intensificari ale vantului vom avea si in regiunile sud estice, in conditiile in care apar si ploile. La momentul acesta deja au inceput in partea de vest a teritoriului și vor fi in extindere spre dupa amiza si seara într-o jumatate de vest, iar la noapte si in celelalte regiuni, foarte probabil sa mai avem cantitati de apă de peste 15-20 litri pe metru patrat.

Sub aspect termic putem spune ca in sudul si in vestul tarii vom fi cu o vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, adica temperaturi cu mult mai ridicate decat in mod normal abia acum, chiar cu 9-10 grade mai mari, adica maximele in aceste zone vor atinge valori de 22-23-24 de grade, inclusiv in zona Capitalei, vorbim de temperaturi cu mult mai ridicate decat ar fi normal in aceasta perioada, mai ridicate si decat ieri.

Ne asteptam la o maxima de 22-23 de grade cu un cer variabil pe parcursul zilei, ceva innorari si ploi sa apara spre seara si in Capitala, cu ușoare intensificari ale vantului spre seara si la noapte, undeva la 35-40 kilometri pe oră”, a spus meteorologul ANM.

Cod galben de vânt puternic în 26 de judeţe, până luni dimineaţa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de vânt puternic în 26 de judeţe, valabilă până luni dimineaţa.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 5 noiembrie, ora 10:00 - 6 noiembrie, ora 2:00, vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în Banat, Crişana, vestul şi nord-vestul Transilvaniei şi în zonele montane cu viteze de 55 - 70 km/h, iar seara şi noaptea mai ales în Carpaţii Orientali. La altitudini mai mari de 1.700 metri, rafalele vor depăşi 90 - 100 km/h.





Intensificări temporare ale vântului se vor semnala şi în regiunile estice şi sud-estice, cu viteze în general de 45 - 50 km/h. În regiunile intracarpatice vor fi averse, iar izolat cantităţile de apă vor depăşi 15 - 20 litri/mp.



Judeţele vizate în totalitate de atenţionarea ANM sunt: Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Cluj, Hunedoara, Satu Mare, Sălaj şi Timiş, iar parţial: Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Buzău, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Vâlcea şi Vrancea.

