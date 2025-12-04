Donația include un kit complet de intervenție aeriană, format din drona Mavic 3T cu termoviziune și zoom optic de înaltă performanță, baterii inteligente, controller RC Pro Enterprise și toate accesoriile necesare pentru transport și operare în condiții de siguranță. Cu autonomia și acuratețea oferite de Mavic 3T, echipele pot acoperi rapid suprafețe mari, pot detecta persoane dispărute sau rănite în teren accidentat și pot acorda sprijin prompt celor aflați în nevoie.

„Această investiție marchează o nouă etapă într-un parteneriat de referință în România, în cadrul căruia soluțiile tehnologice dezvoltate de Vodafone au avut un rol decisiv în mai mult de 110.000 de intervenții și au contribuit la salvarea a peste 130.000 de vieți. Suntem onorați de această colaborare de lungă durată cu Salvamont România, prin care tehnologia transformă lumea în bine, iar Vodafone rămâne un sprijin esențial pentru salvatorii montani și pentru comunitățile pe care aceștia le protejează”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Datele oficiale Salvamont arată rolul esențial al tehnologiei în salvarea de vieți: numai în 2024, echipele de salvare montană au intervenit în 6.509 misiuni și au salvat 7.562 de persoane, cu o rată de răspuns de 100% prin Dispeceratul Național, aplicația Salvamont susținută de Vodafone și Fundația Vodafone, serviciul 112 și bazele locale.

“De la an la an, misiunile se înmulțesc, iar fiecare minut economisit în aceste intervenții face de multe ori diferența dintre viață și moarte. Meseria de salvamontist nu este doar o profesie, ci o chemare și un angajament total într-o cursă contra cronometru. Iar atunci când resursele umane nu sunt de ajuns, tehnologia devine partenerul nostru indispensabil”, a declarat Sabin Cornoiu, Președinte Salvamont România.

În ultimii 20 de ani, parteneriatul cu Vodafone și Fundația Vodafone a contribuit la peste 110.000 de intervenții și la salvarea a mai mult de 130.000 de vieți, într-un context în care numărul de apeluri crește constant, iar provocările devin tot mai complexe, de la drumeții la sporturi extreme. Cu un număr redus de salvatori activi zilnic pe munte, tehnologia devine forța multiplicatoare vitală: dronele de căutare, comunicațiile avansate și soluțiile digitale oferă echipelor șanse mai mari de a ajunge la timp acolo unde fiecare secundă contează.

Parteneriatul cu Salvamont arată concret cum tehnologia poate salva vieți. În prezent, peste 150 de drone aeriene și acvatice sunt utilizate în misiuni, iar alte 40 se adaugă pentru a crește capacitatea operațională. Numai în 2025, dronele au sprijinit peste 300 de intervenții, reducând semnificativ timpul de răspuns și permițând acoperirea unor zone mult mai mari în căutarea persoanelor dispărute. Aceste echipamente pot ajunge rapid în zone izolate și periculoase, direcționând salvatorii exact acolo unde este necesar și optimizând utilizarea resurselor umane. În ultimele 12 luni, dronele au contribuit direct la salvarea a cinci vieți, o dovadă incontestabilă că inovația poate avea un impact real atunci când fiecare secundă contează.

Prin promisiunea sa față de România, Vodafone continuă să demonstreze că tehnologia poate accelera progresul social și poate crea oportunități reale pentru oameni și comunități. Misiunea Tech for Good a companiei îi reconfirmă rolul de lider în transformarea digitală a țării, de la investiții în infrastructură și soluții inovatoare, până la programe educaționale, inițiative de responsabilitate socială și proiecte dedicate sustenabilității.

