Ministerul Justiției din Grecia a decis, pe 17 septembrie, să suspende procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, fără a face publice motivele care au stat la baza acestei hotărâri. Informația a fost confirmată Procuraturii Generale de la Chișinău.

Potrivit instituției, din momentul reținerii lui Plahotniuc pe teritoriul Greciei, la 22 iulie 2025, autoritățile moldovene au întreprins toate acțiunile prevăzute de tratatele internaționale „pentru aducerea lui în Republica Moldova în vederea tragerii la răspundere penală pentru infracțiunile comise”.

Anterior, autoritățile elene admiseseră extrădarea pe baza tuturor celor trei cereri depuse de Republica Moldova, iar extrădarea urma să se producă până la sfârșitul acestei luni.

„În zilele apropiate, acesta urma a fi predat autorităților din Moldova. (...) Potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17 septembrie 2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele. Instituția noastră va continua să monitorizeze evoluțiile în acest dosar și va reveni cu detalii suplimentare imediat ce acestea vor fi disponibile”, a transmis Procuratura Generală.

Recean: Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea

Premierul Dorin Recean a anunțat că statul va investiga modul în care fostul lider democrat a reușit „să împiedice” procedura de extrădare.

„Am văzut comunicatul Procuraturii Generale referitor la extrădarea lui Plahotniuc. Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Chiar dacă el speră că, după alegeri, Moldova va cădea pe mâna Rusiei și el va putea veni acasă liber, instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe”, a punctat prim-ministrul.

Dorin Recean a adăugat că responsabilitatea este și a cetățenilor, care trebuie să se asigure că nimeni nu scapă de justiție: „Noi – cetățenii acestei țări – trebuie să ne asigurăm că toți sunt aduși în fața justiției și că acest proces nu este oprit”.

Precizăm că șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, urma să fie adus în Republica Moldova „mai devreme de 25 septembrie”, după ce pachetul de acte privind extrădarea acestuia, transmis de autoritățile elene, a fost recepționat luni, 15 septembrie, de către organele competente de la Chișinău.

Fostul lider democrat este cercetat în patru dosare penale, inclusiv pentru crearea unui grup infracțional organizat, spălare de bani în proporții deosebit de mari, escrocherie și implicare în frauda bancară, riscând închisoare de 8–15 ani.